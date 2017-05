Unesco destaca que Tiahuanaco será modelo de gestión con plan de preservación

La Unesco afirmó hoy que el centro arqueológico de la cultura prehispánica de Tiahuanaco puede ser un modelo para otros sitios patrimoniales no solo de América, sino del mundo, con un plan de preservación que aplica en el lugar.

La especialista del sector cultural de la Unesco Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, Alcira Sandoval, expresó esa posición durante una visita a las ruinas, situada a unos 70 kilómetros de La Paz, en la que participó Efe.

"Este proyecto es emblemático e importante porque no solo permitirá la conservación y preservación sino que puede servir de modelo para la gestión de otros sitios de patrimonio no solo en Bolivia, sino en la región y porqué no decirlo en el mundo", afirmó en un discurso de inauguración de obras en la zona arqueológico.

El proyecto de preservación y conservación del sitio de Tiahuanaco y en concreto de la pirámide de Akapana, comenzó en 2015 y finalizará en 2018 y como parte de ese programa se inauguró el laboratorio que ayudará a mejorar las investigaciones.

Sandoval asistió a la inauguración del laboratorio de Arqueología y Archivo en el centro arqueológico y destacó que el mismo tiene equipos especializados "que ayudan a tratar las piezas con el cuidado que se merece, tiene cepillos especiales, microscopios y componentes para quitar las sales" que puedan deteriorarlas

El jefe de investigación del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiahuanaco, Mario Pachaguaya, dijo a Efe que hasta ahora no contaban con herramientas propias por lo que no había "sostenibilidad" en las investigaciones.

Además, en la inauguración se presentó un montacargas con brazos acolchados para alzar dos toneladas de piezas líticas.

En total, todos los equipos costaron 100 mil dólares gracias a la cooperación de Japón en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

"Al igual que Bolivia, Japón otorga mucha importancia a la preservación de patrimonio histórico, cuando la sociedad estudia su pasado puede reconocer su identidad y compartir con otros sus tradiciones y culturas", comentó en el acto el primer secretario de la embajada de Japón, Masahiro Oshima.

También se presentó un archivo donde se encuentran documentos de Tiahuanaco desde 1857 en la que hay datos de excavaciones.

La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, anunció que se buscará traer al país las investigaciones que han hecho en el exterior sobre Tiahuanaco para formar un nuevo archivo.

Como parte de las investigaciones topográficas con el proyecto de preservación del centro arqueológico, el lunes las autoridades anunciaron que en la zona todavía están enterradas varios monumentos y construcciones líticas.

Según los arqueólogos, la civilización de Tiahuanaco, que precedió a los incas, nació como aldea alrededor de 1580 a.C., se desarrolló como estado imperial en 724 d.C y su declive se calcula en torno del año 1.187 de nuestra era.