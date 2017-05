Filme cubano es preferido del público en Festival de Cine Latino de Chicago

La película cubana "Esteban", del director Jonal Coscullela, fue la preferida del público en la trigésima tercera edición del Festival de Cine Latino de Chicago, informaron hoy los organizadores.

El festival, que no es competitivo, lleva desde 1992 dando la oportunidad al público para que vote por su filme favorito en las diferentes categorías.

Los organizadores del festival, que este año se realizó del 20 de abril al 4 de mayo, anunciaron hoy el listado completo de los ganadores de los premios del público en las categorías de largometrajes, cortos y documentales.

Así, el segundo puesto del voto popular en largometrajes correspondió a "La habitación", una coproducción de México y Polonia realizada por ocho directores: Carlos Carrera, Daniel Giménez Cacho, Carlos Bolado, Ernesto Contreras, Alfonso Pineda-Ulloa, Alejandro Valle, Iván Ávila Dueñas y Natalia Beristáin.

En tercer lugar de los largometrajes preferidos figuró "Al final del túnel", del argentino Rodrigo Grande.

En la categoría de documentales el preferido fue "The Way to Andina", del director de origen colombiano radicado en Chicago, Arlen Parsa, y el segundo lugar lo obtuvo "Olancho", una coproducción de Honduras y Estados Unidos dirigida por Chris Valdes y Ted Griswold.

El tercer puesto se lo quedó "Jericó: el infinito vuelo de los días", de la directora colombiana Catalina Mesa.

En el apartado de cortos el ganador fue "Hijo por hijo" del venezolano Juan Avella, seguido por "J-Def/María Mariachi/Yvolina", del mexicano radicado en Estados Unidos, Esaú Meléndez; y "The Search", una coproducción Argentina Estados Unidos dirigida por Melina Tupa.

La trigésima tercera edición del Festival de Cine Latino de Chicago exhibió más de 71 largometrajes y 40 cortometrajes procedentes de América Latina, España, Portugal y Estados Unidos.