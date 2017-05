Torres: "Este es el inicio de algo muy grande"

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, expresó su orgullo pese a caer eliminado en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Real Madrid y aseguró que, "simplemente, este es el inicio de algo muy grande".

"Esto nos tiene que servir para aprender y en el futuro volveremos. Las grandes cosas no se construyen enseguida. Tenemos que tener claro el momento que estamos atravesando. Es la base para despegar, no es el techo, no es el límite", indicó en beIN Sports el atacante madrileño.

Torres señaló que llevan años "compitiendo con los mejores de tú a tú" y ahora todo esto lo tienen que aprovechar para "crecer". "El año que viene hay nuevo estadio, habrá más gente. Esperamos que los grandes jugadores se quieran seguir quedando. Es importante", dijo.

Expresó su felicidad en la eliminación "por el compromiso de los jugadores, por el esfuerzo, por el trabajo, por ver la comunión que hay con la afición que está entregada y orgullosa de los jugadores".

"Es un paso adelante creer que todo es posible, que con la manera de afrontar el partido que hemos tenido hoy se pueden afrontar cosas. La 'Champions' está terminada, pero el sueño es posible. Hemos mostrado el camino sobre todo en primer tiempo", afirmó Torres, cuya lectura negativa fue que no pudieron conseguirlo y cayeron eliminados.

"Todos teníamos muchas esperanzas en esta Champions. Se ha demostrado que no estábamos equivocados. Con el 2-0 lo hemos tenido cerca", apuntó Torres, que consideró que el gol de Isco Alarcón antes del descanso acabó con buena parte de las esperanzas de remontada.

"Pero si somos justos, el primer partido fue decisivo. Nos tiene que servir para aprender y en el futuro volveremos", aseveró.