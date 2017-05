Kerber abandona por el "gran dolor" que sentía

La alemana Angelique Keber, primera favorita, aseguró tras abandonar el partido ante la canadiense Eugenie Bouchard en los octavos de final del Mutua Madrid Open que lo hizo por el "gran dolor que sentía".

"No suelo abandonar. Siempre sigo jugando. Pero hoy me dolía mucho y no podía seguir. Lo he sentido durante el peloteo pero ya en el último punto cuando he sacado lo he notado más", explicó Kerber en rueda de prensa.

"Realmente no sé que es exactamente. Sólo sé que es en el muslo de la pierna izquierda. Ha tomado una buen decisión", añadió la alemana.

Antes de abandonar, la número uno del mundo iba perdiendo por 6-3 y 5-0 ante Bouchard. "Ella ha jugado bien, ha golpeado duro y yo no he conseguido encontrar mi ritmo de juego. Ha sido un partido duro. Hacía viento, pero no es una excusa", señaló.

"La tierra no es mi mejor superficie y los dolores empiezan a aparecer. Sinceramente no tengo muchas expectativas en esta superficie", resaltó.

Kerber reconoció que quizás esta no esta siendo "su temporada soñada" pero queda tiempo. "Aún quedan torneos de Grand Slam, pero vivo el presente y ahora sólo pienso en recuperarme. Tengo que prepararme los próximos días para estar al 100% de cara a París", finalizó.