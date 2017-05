Berizzo: "Somos capaces de cualquier cosa"

El entrenador del Celta, el argentino Eduardo Berizzo, señaló este miércoles que su equipo necesitará hacer un partido "perfecto" para remontar el 0-1 que logró la semana pasada el Manchester United en Balaídos, el cual, a su juicio, pasará por defender "muy arriba" y mover la pelota "con rapidez" de lado a lado.

"Necesitamos de un partido perfecto, bien jugado, bien comprendido y planificado. Creo que mis futbolistas merecen un partido como el que van a jugar mañana y merecen jugarlo bien", indicó el técnico argentino en su comparecencia ante la Prensa.

Recordó que emprendieron una aventura hace diez meses con el reto de llegar "lo más lejos posible" y hoy se encuentran a 24 horas de disputar una semifinal ante "uno de los más grandes" de Europa.

"Quisiera por mis jugadores que mañana se premien con un partido fantástico, que nos deje todavía más orgullosos de los futbolistas que tenemos", reiteró el técnico celeste, para quien la movilización de los aficionados habla de la "gran ilusión" que ha despertado su equipo.

"Creernos capaces de que este partido nos meterá en una final europea habla de por sí del optimismo que el equipo irradió a su gente, que cree que es capaz de cualquier cosa. Y eso es nuestra mayor peligrosidad. Somos capaces de cualquier cosa", advirtió Toto Berizzo.

El técnico recordó que su equipo acostumbra a jugar igual "en casa que fuera", por eso avanzó que mañana se verá un Celta "valiente" y "ofensivo" en Old Trafford: "Habrá que tener paciencia en el uso de la pelota y agresividad cuando la tenga el rival".

"Sabemos de la dificultad pero nos estimula, alienta y prueba. Mañana no hay nada que nos mueva más que ser nosotros mismos, plantarnos en este campo y demostrar la valía que tenemos", agregó el ex futbolista, quien dijo que su equipo "no tiene nada que perder" en esta eliminatoria.