Rafael Nadal: "Tendré que jugar bien para ganar a Kyrgios"

El español Rafael Nadal asumió que el partido ante el italiano Fabio Fognini fue "malo" y se exigió "jugar bien" mañana, jueves, ante el australiano Nick Kyrgios en los octavos de final del torneo de tenis de Madrid, si bien resaltó que la línea que está siguiendo hacia Roland Garros es "fantástica".

Especialmente crítico con el rendimiento exhibido en su estreno en la Caja Mágica, donde acusó "la altura, el viento y los nervios del primer día", Rafa Nadal se congratuló por haber accedido a la siguiente fase. "El partido ha sido difícil, pero mañana espero estar preparado para competir mucho mejor", dijo en rueda de prensa.

En los octavos de final del torneo de Madrid, el balear, de 30 años, se medirá con Nick Kyrgios. "Es uno de los rivales más difíciles que te puedes encontrar a día de hoy", aseguró.

Nadal, cuarto cabeza de serie en un certamen que ha conquistado en cuatro ocasiones (2005, 2010, 2013 y 2014), apuntó que la tierra batida podría convertir el duelo ante el australiano "en un poquito menos difícil", pero no así la altura. "Tendré que jugar agresivo, ser muy sólido con mi servicio y competir a un ritmo alto. Sé que tendré que jugar bien para ganar a Kyrgios", abundó.

Pese al exigente compromiso que le aguarda en tercera ronda, Nadal indicó que se siente "preparado para jugar bien".

"Llevo muchos meses jugando bien", remarcó el campeón del Masters 1000 de Montecarlo y el torneo de Barcelona.

El mallorquín consideró "vital" haber batido a Fabio Fognini (7-6, 3-6 y 6-4) ya que ese triunfo le da la opción de seguir con vida. "A lo largo del año siempre hay partidos en los que uno juega mal y conseguir pasarlos tiene un valor más importante", subrayó.

Preguntado por sus expectativas en Roland Garros, donde ya triunfó en nueve ocasiones, Rafa Nadal expuso que "la línea es fantástica".

"Veremos lo que pasa allí. No me lo planteo a día de hoy. El partido de mañana es lo único que me incumbe ahora mismo", remarcó.

Sí valoró, no obstante, de manera positiva los buenos resultados obtenidos en los dos eventos precedentes sobre polvo de ladrillo -venció en Montecarlo y en Barcelona- e insistió en que "el torneo de Madrid es el que menos se parece a Roland Garros".

"Dicho esto, a nivel de infraestructura éste quizás es el mejor torneo de todos los previos a Roland Garros. Tenemos que estar muy satisfechos y muy orgullosos. Es difícil que en España tengamos un torneo de este nivel. Hay que mantenerlo y cuidarlo porque si se pierde será casi imposible recuperarlo", auguró.