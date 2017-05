El sheriff Shaquille O'Neal y las profesiones más inesperadas de deportistas retirados

Getty Images

Estuvo casi 20 años aterrorizando los tableros rivales en la Liga Profesional de Baloncesto en Estados Unidos, pero su temible imagen en la NBA no concuerda con el giró que Shaquille O'Neal le quiere dar a su vida a partir de 2020.

El legendario basquetbolista anunció que tiene planes de presentarse como candidato para ser sheriff , aunque todavía no tiene claro en que parte de Estados Unidos lo hará.

El ganador de cuatro títulos de la NBA posee residencia en los estados de Georgia y Florida, por lo que podría optar por cualquiera de ellos para cumplir su sueño de ser el brazo fuerte de la ley.

"No se trata de política. Es sobre acercar a la gente más", le explicó O'Neal a WXIA, un canal de televisión regional en Atlanta.

Su mejor etapa como jugador la vivió con Los Ángeles Lakers.

El gigante de 2,16 metros ya es ayudante de sheriff honorario del condado Clayton en Georgia y ha sido oficial de reserva de la policía en Florida.

"Cuando crecí, la gente quería y respetaba a la policía, sus ayudantes de comisarios, y quiero ser uno para volver a tener eso, especialmente en la comunidad a la que sirvo", añadió O'Neal.

La leyenda del equipo Los Angeles Lakers considera que su capacidad de relacionarse con todos lo hace ser un candidato ideal para el puesto.

"Me puedo poner un traje y tener una conversación con Bill Gates. Puedo ir a la calle barrio y hablar con los vecinos, hablar con los niños", comentó.

Pero si el vínculo de O'Neal con las autoridades llama la atención, hay otros deportistas retirados cuya vidas también dieron giros inesperados.

Te contamos contamos algunos de los casos más relevantes.

George Weah

El liberiano George Weah se convirtió en el primer jugador africano en ganar el Balón de Oro en 1995 tras completar un gran año con el París Saint Germain y el AC Milan.

Weah durante una de sus campañas electorales en 2014.

En 2003, anunció que dejaba el fútbol y dos años más tarde se presentó como candidato a la presidencia de su país tras el final de la segunda guerra civil liberiana.

Weah fue una figura popular por sus éxitos deportivos y su ayuda humanitaria, pero no pudo superar en la segunda vuelta a la ganadora Ellen Johnson Sirleaf.

En 2014, sin embargo, ganó un escaño en el senado en su país.

Fabi e n Barthez

El arquero campeón del mundo en Francia 1998 se ha convertido en un más que destacado piloto de carreras, siendo campeón de la categoría de "caballeros" del GT en Francia en 2011 y de la general dos años después.

Barthez finalizó 12º en las 24 Horas de Le Mans el año pasado.

El año pasado compitió y completó las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, finalizando en la 12º.

Arjan de Zeeuw

El robusto defensor holandés, que jugó la mayor parte de su carrera en el fútbol inglés, pasó de custodiar la portería de su equipo a proteger a la ciudadanía en Holanda como detective.

De Zeeuw comparó el ser detective con su vida como futbolista.

"En ambos sitios se trabaja bajo presión. En uno porque estás frente a miles de personas y en el otro cuando estás con sospechosos. También hay un gran trabajo de equipo. Como policía eres tan bueno como tu colega ya que no puedes hacer nada sólo", le dijo a la BBC en una ocasión.

"Me he enfrentado a sospechosos que me han reconocido y eso me ha ayudado. Facilita la relación con ellos ya que se sienten más cómodos para entablar una conversación. Está claro que mi carrera anterior me ha abierto un poco la puerta", reconoció.

Victoria Pendleton

La explosiva y diminuta deportista británica, dos veces campeona olímpica y ganadora de nueve medallas de oro en los mundiales de ciclismo, no se encontró cómoda con su tiempo libre cuando se retiró tras las Olimpiadas de Londres en 2012.

La campeona olímpica y mundial de ciclismo de pista cumplió su meta en las carreras de caballos.

Tuvo incursiones en un concurso de baile de televisión y en una telenovela, pero fue en 2015 cuando encontró una nueva motivación para su vida: ser jinete.

Su objetivo era poder participar en unas de las carreras más prestigiosas en Reino Unido, objetivo que cumplió 12 meses después. "Probablemente el mayor logró que he conseguido en mi vida", dijo, y eso que llegó en quinto lugar.

George Foreman

Uno de los mejores boxeadores de peso pesado de la historia y protagonista de la legendaria pelea "The Rumble in the Jungle" (El rugido en la jungla), en la que perdió contra Mohamed Alí, Foreman se ganó el corazón de millones de hogares en Estados Unidos lejos del cuadrilátero.

Foreman durante el lanzamiento de sus parrillas en Londres en 2001.

¿Cómo? Siendo el dueño e imagen de la empresa Lean, Mean Grilling Machine, la popular fabricante de parrillas y productos de cocina que se distribuye en casi todo el mundo.