Kuznetsova: "Estoy feliz por el regreso de Sharapova"

La rusa Svetlana Kuznetsova aseguró este miércoles, tras sellar su pase a los cuartos de final del torneo de tenis de Madrid, que se alegra de volver a ver a su compatriota Maria Sharapova en la pista y pidió a las demás tenistas que aparquen la polémica y se dediquen a jugar.

Fue la canadiense Eugenie Bouchard, verdugo de la exnúmero uno del mundo en el torneo de Madrid, la que reveló que "muchas jugadoras" comparten con ella la opinión de que Maria Sharapova es una "tramposa" y que no debería estar compitiendo 15 meses después de su positivo en un control antidopaje.

"Algunas jugadoras, con las que normalmente no hablo, me han deseado suerte", confesó Bouchard. "Eso me demostró que muchas personas comparten mi opinión, pero tienen miedo a decirlo", abundó.

La rumana Simona Halep, última campeona en la Caja Mágica, negó, sin embargo, el apoyo del que presume la joven canadiense. "Yo no le he deseado buena suerte porque no nos hablamos", indicó.

Este miércoles fue Svetlana Kuznetsova la que manifestó que ella tampoco. "No vi a Genie hablando con ninguna jugadora", remarcó en la rueda de prensa posterior a su triunfo, por 6-4 y 7-5, ante la china Qiang Wang.

La rusa insistió en que Bouchard "no habla mucho". "Así es ella. Llega y va a lo suyo. Creo que incluso se cambia en un vestuario diferente. Yo la he visto solo una vez en todos estos años. Las jugadoras, al menos en el vestuario donde yo me cambio, no han hablado sobre Maria", continuó.

Svetlana Kuznetsova sí reconoció que ella se siente "feliz" por el regreso de Sharapova una vez finalizada su sanción.

"Estoy feliz por verla jugar otra vez. Estoy feliz de ver que lo está haciendo tan bien", agregó.

La octava favorita en la Caja Mágica considera que la polémica está caduca y aconsejó a su compatriota darse "tiempo".

"Nosotras también deberíamos centrarnos en nuestro juego y dejar de hablar sobre esto", subrayó.