Djokovic: "Ahora mismo no tengo a nadie"

El serbio Nova Djokovic, que prescindió de su cuerpo técnico de toda la vida hace una semana, aseguró que ahora no tiene "a nadie aún" como entrenador, pero que lo tendrá "antes o después" de Roland Garros.

"No puedo hablar mucho sobre ello porque aún estoy pensando en la persona que quiero tener en mi equipo, pero creo que antes o después de Francia ya habré pensando en alguien", explicó el número dos del mundo en una rueda de prensa después de su primera victoria en Madrid, ante el español Nicolás Almagro.

"Entiendo que la gente especule con quién me entrenará porque he dicho que me gustaría tener a alguien que haya tenido la misma trayectoria que yo, que haya ganado Grand Slam, y la verdad que no hay mucha gente que lo haya conseguido", explicó Novak sobre los rumores que apuntan a que el estadounidense Andre Agassi podría ser su nuevo entrenador.

El serbio inició la defensa del título en el torneo de Madrid con una complicada victoria sobre Almagro, por 6-1, 4-6 y 7-5, en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, y alcanzó los octavos de final.

"He jugado bien, psicológicamente me he sentido fuerte y mentalmente estoy fuerte. Estoy consiguiendo recuperar la confianza y ganar un partido como el de hoy te ayuda a recuperarla", comentó.

"Durante los dos primeros sets he jugado bastante bien, pero el segundo se me ha escapado porque Nico ha sacado bastante bien, me ha metido cuatro juegos seguidos. Siempre es complicado jugar contra Nico, pero sobre todo aquí por la altitud de Madrid, y a él le encanta jugar en tierra y ha golpeado con mucha fuerza y precisión", añadió.

"Mi primer partido aquí ha sido un reto. He estado cerca de perderlo, Nico iba ganando 3-0 en el tercero y estoy contento por la forma en la que he controlado la presión y ya tengo ganas de jugar la siguiente ronda", apuntó.

Djokovic reconoció que no está jugando a su "mejor" nivel. "Todavía estoy encontrando la forma de recuperar la consistencia y el nivel que tenía antes, pero creo en mí mismo y sé que mi tenis mejorará y recuperaré mi nivel. Me siento igual de motivado para conseguir ser el número uno", subrayó.

"De Federer siempre espero nivel más alto porque siempre va a jugar así esté donde esté, por lo que no creo que no haber jugado algún partido antes en tierra le pueda repercutir", dijo sobre la posible participación del suizo Roger Federer en Roland Garros,

"Él puede permitirse el lujo de lo que ha hecho este año. Es un fenómeno y lo ha hecho todo estupendo, por lo que va jugar al más alto nivel en el torneo que quiera", finalizó.