Matt Harvey pide disculpas tras cumplir tres partidos de suspensión con Mets

El abridor Matt Harvey cumplió la suspensión de tres partidos que le impusieron los Mets de Nueva York por ausentarse de un partido sin justificación y regresó con el equipo después de haber pedido disculpas a sus compañeros.

El abridor admitió en rueda de prensa que tuvo una salida nocturna el viernes y se fue a jugar golf la mañana del sábado.

"Estoy sumamente avergonzado", señaló Harvey previo al partido que hoy van a disputar contra los Gigantes de San Francisco. "Cometí un error. Me he disculpado. Lo único que puedo hacer ahora es continuar con mi trabajo, mejorar y asegurar que esto no ocurra otra vez".

Los Mets le ordenaron a Harvey que se devolviera a su residencia el domingo, pese a que le tocaba abrir frente a los Marlins de Miami.

El incidente evocó su tardanza para presentarse a un entrenamiento antes del inicio de la competición de la postemporada en 2015.

Pero esta vez, los Mets decidieron sancionar al lanzador derecho de 28 años. El castigo le costó 84.016 dólares de su salario de 5.125.000 millones.

Los compañeros de Harvey trataron de comprender el episodio que ha afectado a un equipo que trata de recuperarse después de sufrir una serie de bajas por lesión.

Las más destacadas son las del abridor estelar Noah Syndergaard y el toletero cubano Yoenis Céspedes, dos hombres claves dentro del juego defensivo y ofensivo del equipo.

"Nos confesó que estaba apenado por meternos en una situación como esta", declaró el jardinero Curtis Granderson. "Se disculpó. Y estamos contentos de tenerlo de vuelta".

Granderson subrayó que Harvey aún goza del respeto de sus compañeros dentro del vestuario y que era el momento de pensar en el futuro.

"No cometió un delito", valoró Granderson. "Llegó tarde. Todos cometemos errores".

Luego de perderse un turno en la rotación, Harvey está asignado para abrir el viernes en Milwaukee cuando los Mets se enfrenten al equipo local de los Cerveceros.