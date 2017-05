“Fuerza Pública no ha podido ser contundente con el ELN porque están protegidos en Venezuela”

Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación de paz del Gobierno, confirmó lo que siempre se ha dicho desde varios sectores políticos sobre la permanencia de la guerrilla del ELN en Venezuela.

Restrepo indicó que el éxito del proceso con las FARC se debió a que la Fuerza Pública ejerció una gran presión en todos los territorios del país y eso llevó a los guerrilleros a acelerar la negociación.

“Es sabido que los altos jerarcas del ELN viven y viven protegidos en Venezuela, cosa que no pasaba con el caso de las Farc, porque fueron los bombardeos exitosos los que llevaron a esa guerrilla a negociar con prontitud en La Habana”, señaló”.

Agregó que aunque la Fuerza pública tiene toda la intención de combatir el terrorismo, esa labor se ha dificultado con el ELN por la protección que reciben en Venezuela aunque insistió que finalmente la salida al conflicto será dialogada.

“Aquí la cosa no es tan sencilla porque el arma de persuasión más fuerte que son los bombardeos a través de la aviación, que actuó eficazmente en el caso de las Farc, no es fácilmente utilizable frente a una guerrilla que no tiene campamento o que sus jefes viven en Venezuela o que acá viven difusos y dispersos en sus viviendas y en sus vestidos campesinos”.

Aunque ha sido un secreto a voces que la comandancia del ELN permanece en Venezuela, sí es la primera vez que un negociador hace esa denuncia.