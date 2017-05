Sancionada la empresa que vigilaba el Equus 66

En un fallo de primera instancia la Superintendencia de Vigilancia sancionó a la empresa Advipore, que prestaba seguridad al edificio Equus 66, donde falleció Yuliana Samboní, abusada y asesinada por Rafael Uribe Noguera.

Caracol Radio conoció que la sanción es de 50 salarios mínimos legales vigentes, es decir, casi 40 millones de pesos. La decisión la tomó la Jefatura Delegada de la Superintendencia, pero la empresa tiene 15 días para apelar la decisión y será el Superintendente de Vigilancia, quien defina el fallo de segunda instancia.

El superintendente Israel Londoño le confirmó a este medio que son cuatro los cargos que en contra de Advipore. Uno de ellos, no reportaron a tiempo el ingreso a la fuerza de Yuliana Samboní por parte de Rafael Uribe Noguera y los hechos acontecidos. Además, porque excedían los horarios laborales de los vigilantes, la vigilancia no contaba con los cursos académicos al día. Y además porque no tenían información actualizada de sus funcionarios.