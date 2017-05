Minagricultura asegura no tener vínculo con predios baldíos en el Vichada

El Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó que no es propietario de ningún predio baldío en el departamento del Vichada aclarando la comunicación de la Contraloría General de la República en el que se nombra el caso de familiares del Ministro Iragorri.

“No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana”, afirmó.

“Muy respetuosamente señalo, que me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría General de la República, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a "familiares", generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal”, explica el Ministro de Agricultura en un comunicado.

Explica que “nunca he hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras, ni para mí, mis familiares y terceros”.

“Mi actuación desde que llegué a ejercer el cargo de Ministro de Agricultura ha sido totalmente transparente, en ese sentido me declaré impedido para intervenir en la iniciativa legislativa del proyecto de Ley de acceso a tierras, impedimento que fue aceptado mediante decreto 1763 del 16 de septiembre de 2014”, subrayó Iragorri.

De acuerdo con el Ministro para evitar malos entendidos se declaró impedido en la expedición de la ley de Zidres.

“Creo en la buena fe y respeto la labor empresarial de mis familiares. Estoy seguro de que ellos sabrán dar las explicaciones correspondientes al país y a los organismos de control que las soliciten”, concluye el comunicado del Ministro.