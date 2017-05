Investigación de predios baldíos de la Contraloría es vieja: Rubén Lizarralde

Como una investigación vieja, calificó el ex ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, el informe de la Contraloría General de la República por la venta a terceros de 322 predios de origen baldío.

Dijo que esa investigación fue realizada en el 2013 para un debate político que el Polo Democrático adelantó en el Congreso de la República y que fue desvirtuada en su momento.

Afirmó que el proceso se recoge para revivirlo en momentos en que se comienza a ambientar la campaña política de 2018 y en segunda instancia por su punto de vista en contra del proyecto de tierras.

De acuerdo con el exministro de Agricultura, los predios adquiridos por su esposa, sus excuñados y algunos amigos en el departamento del Vichada no eran baldíos y que fueron adquiridos a través de una escritura pública.

“Confluyen varios intereses, los intereses expresados en los acuerdos en La Habana por un lado y en segunda instancia, los intereses políticos de otro”, manifestó Lizarralde.

Añadió que las investigaciones se realizaron en su momento, no se presentó acumulación UAF, unidades agrícolas familiares y cada quien sigue siendo propietario de su terreno.

Explicó que es una situación jurídica resueltas y no hay ningún problema, porque no hay ninguna acumulación de predios y aclaró que no es dueño de ningún predio en el Vichada si no algunos familiares.