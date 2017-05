Córdoba “la tierra” de la hemofilia

Se trata de la investigación que puso en evidencia una estrategia criminal para inventar pacientes con la enfermedad y cobrar por la entrega de medicamentos; en adelante se conoció como el “Cartel de la Hemofilia”.

Son $42.000 millones el dinero que cobraron de manera ilegal fundaciones con el apoyo de funcionarios públicos de las Secretarías de Salud del departamento de Córdoba. Por este caso fueron capturados:

Edwin Preciado Lorduy, ex secretario de Salud del departamento de Córdoba.

Juan David Náder Chejene, médico auditor.

Alfredo Ignacio Ceballos Blanco ex coordinador del Programa Ampliado de Inmunización.

Pero ya se encuentran procesados:

Alfredo José Aruachán Narváez, ex secretario de Salud Córdoba.

Alexis José Gainez Acuña, ex secretario de Salud Córdoba.

Rubén Darío Guerra Gil, ex representante legal IPS San José de la Sabana.

Guillermo José Pérez Ardila, ex representante legal Unidos por su Bienestar.

Marcela Sofía Suárez Luna, ex auditora médica.

Adalberto Carrascal Barón, autorizaciones médicas de la Secretaría de Salud.

“Las investigaciones de la Fiscalía lograron develar que muchos de los pacientes beneficiados con el pago y suministro del medicamento NO POS denominado FACTOR VIII, no sufrían de la enfermedad hemofilia y otros que sí la padecían no tuvieron acceso a los medicamentos, ni recibieron tratamiento oportuno”.