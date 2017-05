Guerra de Siria: Estados Unidos anuncia que enviará armamento a los kurdos en la batalla por Raqa

Getty Images

The SDF is pressing IS back in the key city of Tabqa

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó el suministro de más armas a las fuerzas kurdas que combaten contra el llamado Estado Islámico (EI) en Siria, según informó este martes el Pentágono.

Los miembros kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) serán equipados para ayudar a tratar de expulsar a EI de su bastión, Raqa .

Estados Unidos está "profundamente consciente" de las preocupaciones de Turquía sobre tal medida , agregó.

Turquía considera a los rebeldes kurdos como terroristas y quiere impedir que tomen más territorio en Siria.

Las FDS, conformadas por milicias kurdas y árabes, ya recibe apoyo de fuerzas de élite y equipos aéreos de una coalición dirigida por Estados Unidos.

Actualmente el grupo está luchando para recuperar el control de la ciudad de Tabqa , un centro del comando de EI apenas 50 kilómetros de Raqa.

Una fuente del Pentágono dijo a la BBC que el envío incluiría munición, armas pequeñas, ametralladoras, ametralladoras pesadas, equipo de construcción como bulldozers y vehículos blindados.

La fuente agregó que Estados Unidos "buscaría recuperar" el equipo en el futuro.