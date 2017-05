Portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México renuncia por tuits inapropiados

La directora de prensa de la Procuraduría General de Justicia (fiscalía) de la Ciudad de México, Elena Cárdenas, renunció hoy tras el escándalo por los tuits que estigmatizaron a una mujer asesinada la semana pasada en Ciudad Universitaria.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la renuncia de Cárdenas en un comunicado en que exhortó a los funcionarios a trabajar "con responsabilidad, ética, compromiso, apego a la normatividad y el pleno respeto a los derechos ciudadanos".

La Procuraduría ofreció una disculpa el pasado 4 de mayo al señalar que los mensajes sobre la muerte de una mujer en Ciudad Universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocurrida el pasado 3 de mayo, eran inapropiados y rebasaron los principios de la oficina.

En los mensajes sobre la muerte de Lesvy Osorio, la oficina de prensa de la Procuraduría señaló que ella estuvo "alcoholizándose y drogándose" con amigos en Ciudad Universitaria y que su novio y su madre aseguraron que ya no estudiaba desde 2014.

Los tuits de la Procuraduría provocaron protestas en las redes sociales con lemas como "Si me matan, no soy la culpable" y "autoridades su deber es investigar, no justificar".

El pasado viernes, miles de personas, la gran mayoría mujeres estudiantes, marcharon en Ciudad Universitaria para exigir justicia y seguridad, y condenar la estigmatización de la joven cuyo cadáver fue hallado en las instalaciones de la institución.