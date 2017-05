Sulaimán dice que a la pelea en Las Vegas solo se presentó 'Canelo' Álvarez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, lamentó este martes que en Las Vegas no se hubiera dado el sábado pasado "un combate épico" entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez júnior, y concluyó que, "para que se dé una pelea tiene que haber dos".

"Es muy lamentable que haya sucedido lo que pasó, todos teníamos gran expectativa y una gran ilusión por ver un combate épico", declaró Sulaimán a Efe.

"Para que se dé una pelea tiene que haber dos y no pelearon dos, solamente se presentó 'el Canelo' porque Chávez no estaba ni física, ni mentalmente en el cuadrilátero y sí, perdió el boxeo", añadió.

Sulaimán admitió que la diferencia de peso y el esfuerzo para alcanzarlo "podía ser un problema y fue evidente".

Recordó que Chávez no había marcado hace tres años el peso de la división de los supermedianos, que ronda las 168 libras, y que el peso que dieron ambos el viernes para el combate del día siguiente fue de 164.

"Chávez siempre había tenido problemas para dar el peso y ahora lo marcó pero a un precio muy alto. Él sufrió, y sufrió el espectáculo", añadió.

"Era evidente que no tenía ni fuerza, ni ganas, ni interés de pelear y 'Canelo' lo no se aplicó a fondo, se dio cuenta que no traía nada Chávez y lo consintió durante 12 rounds", manifestó.

Sulaimán dijo que ahora la pelea con el kazako Gennady Golovkin será más complicada para 'Canelo' ya que enfrentará a un boxeador de peso medio, con buena trayectoria y, sobre todo, está vigente.