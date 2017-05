Gabi: "A este equipo le falta una gran remontada y va a ser el día"

Gabriel Fernández, 'Gabi', capitán del Atlético de Madrid, dijo hoy que a este equipo le "falta una gran remontada" y este miércoles "va a ser el día" en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, en el que si su conjunto piensa "en ganar" va a tener "opciones" de superar la eliminatoria.

"Este equipo nunca se ha dado por vencido. Es verdad que es difícil expresar a la gente lo que sentimos, porque es un resultado muy complicado, pero a este equipo no le faltan ganas de actuar y de demostrar que estamos preparados para dar una alegría a nuestra gente. Si a este equipo le falta algo es una gran remontada y mañana va a ser el día", anunció en su primera respuesta.

"Está claro que tenemos que hacer un partido mucho mejor que el otro día para darle la vuelta a la eliminatoria. Tenemos que tener mucho equilibrio emocional. El Real Madrid tiene que ver dónde está jugando y lo que se está jugando el Atlético de Madrid. No podemos meter el segundo gol antes que el primero", prosiguió.

"Sólo pienso en ganar el partido. Si pensamos en ganar, estoy convencido de que vamos a tener opciones de dar la vuelta a la eliminatoria", recalcó el capitán rojiblanco, que expuso que los "argumentos" de su equipo para el encuentro de este miércoles y el intento de remontada "tienen que ser los de siempre".

"Ser un equipo compacto, sólido, no cambiar nada de nuestra manera de jugar. Los argumentos tienen que ser nuestra intención de ganar y nuestra manera de jugar. Tenemos que intentar jugar lo máximo posible en campo rival para crear ocasiones de gol y poco a poco ir llevando el partido a nuestro terreno", explicó.

Hay un 4-0 reciente al Real Madrid, el 7 de febrero de 2015, en el Calderón. "Ojalá se repitiera. Me acuerdo que marcamos dos goles muy pronto. Eso nos hizo jugar un poquito más replegados y en la segunda parte salir a la contra y marcar dos goles más. Cada partido es diferente, sabiendo la dificultad de enfrentarnos a un rival muy poderoso, pero estamos convencidos de que lo podemos conseguir".

La afición se ha volcado en el apoyo al equipo para el encuentro. "Son cosas con las que me identifico y lo hacen sentir. El otro día en el Bernabéu, después de perder 3-0, lo único que se escuchaba era la afición del Atlético de Madrid cantando el himno a capela, y eso me pone la piel de gallina. Y esta noche cuando lleguemos al hotel nos van a dar el último aliento", repasó.

Este miércoles, el equipo quiere "demostrar en el campo" que está "a la altura" de su "afición" en el último duelo europeo del estadio Vicente Calderón: "Un motivo más para pensar y sentir la remontada. Cada momento que estamos viviendo es especial para nosotros. Mañana jugamos otra semifinal de 'Champions', que es un orgullo, y estoy seguro que va a ser un día bonito para todos".

También fue preguntado por las declaraciones de este miércoles de Sergio Ramos, que dijo: "Parece que aquí todos nos hemos criado en Beverly Hills con una cuenta corriente de 40 para arriba", ante una cuestión sobre los mensajes del Atlético en las redes sociales en los últimos días sobre valores como humildad del equipo rojiblanco.

"Creo que no tiene nada que ver dónde te críes y lo que tengas para la humildad que tengas. La humildad y con lo que me identifico es con todo lo que ha representado la afición y lo que representa. Esa pregunta es para Sergio si ha entendido o no la pregunta", expuso esta tarde Gabi en la rueda de prensa en el Vicente Calderón.