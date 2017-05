Fácil estreno de Murray, y prueba de fuego para Halep

El británico Andy Murray, campeón en 2008 y 2015 y finalista el pasado año, y la rumana Simona Halep, defensora del título, salvaron sus compromisos en la cuarta jornada del Mutua Madrid Open, al derrotar el primero al rumano Marius Copil con autoridad, y la segunda a la italiana Roberta Vinci con sufrimiento.

Tras caer en los octavos de Montecarlo ante el español Albert Ramos y luego en las semifinales de Barcelona, contra el austríaco Dominic Thiem, Murray se estrenó en la Caja Mágica con una victoria ante Copil, invitado especial de la organización, 104 del mundo, por 6-4 y 6-3 en 83 minutos.

Un triunfo sin complicaciones para el número uno del mundo, que nunca ha perdido en la primera ronda de Madrid (11-0) y que busca en capital española sumar más partidos en tierra batida para acudir a Roland Garros en mejores condiciones.

Ganador en Dubai, a comienzos del año, finalista en Doha y alcanzando la penúltima ronda en el Conde de Godó, como mejores resultados, Murray solo ha disputado seis partidos en polvo de ladrillo esta temporada, con cuatro victorias y dos derrotas.

Copil, de 26 años, que había salvado dos bolas de partido ante el español Guillermo García-López, ofreció lo mejor de su juego en la pista Manolo Santana, pero le falló su saque en los momentos clave, cediéndolo en los tramos finales de cada set.

Acompañó a Murray en octavos, el belga David Goffin, noveno favorito, que venció al alemán Florian Mayer, por 7-6 (3) y 6-0, y Thiem, finalista en Barcelona, que superó al estadounidense Jared Johansson, por 6-3 y 6-4.

En una ronda anterior se situó el croata Ivo Karlovic que salvó cuatro bolas de partido ante el español Roberto Bautista para vencerle por 7-6 (4), 6-7 (9), 7-6 (7) en tres horas y 11 minutos, y que ahora se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov (12).

El serbio Novak Djokovic, ganador en 2011 y 2016 ya tiene rival. Será el español Nicolás Almagro que derrotó a Tommy Robredo en un duelo fratricida por 6-3, 3-6 y 6-1 en una hora y 39 minutos.

Almagro, semifinalista en Madrid en 2010, situado esta semana en el puesto 76, aunque llegó a ser noveno del mundo en mayo del 2009, confía en que la cabeza de Novak, ocupada tras romper con todo su equipo recientemente, juegue a su favor este miércoles.

"Ha sido una victoria sufrida e importante", dijo Almagro que al referirse a Djokovic sentenció: "A ver como viene y si todas esas dudas que le están pasando por la cabeza pasan dentro de la pista y puedo conseguir la victoria".

Además de Robredo y Bautista, Pablo Carreño, abandonó el torneo a la primera. Su falta de entrenamiento en Madrid tras ganar el domingo en Estoril le pasó factura, y cayó ante el argentino Diego Schartzman, por 6-1 y 6-3 en 70 minutos.

En el cuadro femenino, Halep tuvo que aferrarse a la pista Manolo Santana de la Caja Mágica para vencer a Vinci por 6-3, 2-6 y 7-6 (2) en una hora y 55 minutos

La veterana Vinci, de 34 años, 34 del mundo esta semana, estuvo a solo un juego de la victoria y sacó dos veces para ganar el partido, cuando tuvo 5-2 en el segundo set, pero Halep impidió que tan siquiera dispusiera de una bola de partido.

En una fenomenal reacción, la rumana ganó cuatro juegos consecutivos para forzar el desempate, donde se impuso con claridad a la finalista del Abierto de EE.UU. en 2015, y la jugadora más veterana que este año ha entrado en el cuadro femenino.

Preguntada después por las declaraciones de la canadiense Eugenie Bouchard, que anoche dijo que había recibido muchas muestras de apoyo antes de su partido contra la rusa Maria Sharapova, Halep se mostró contundente: "Yo nunca deseé suerte a Bouchard porque no nos hablamos. No puedo juzgarla ni admirarla por lo que ha hecho. No tengo nada que decir sobre ella".

Sobre Sharapova tampoco quiso expresarse. "Para mi es lo mismo si Maria está aquí o no está. No tengo por eso una motivación extra", puntualizó.

Halep se verá las caras en octavos de final con la australiana Samantha Stosur, 16 favorita, que derrotó a la colombiana Mariana Duque-Mariño, por 6-3 y 7-5.

Halep y Stosur son las únicas favoritas que continúan vivas en la parte baja del cuadro, después de que la británica Johanna Konta (6), la española Garbiñe Muguruza (5), las checas Karolina Pliskova (2) y Barbora Strycova (15), la rusa Elena Vesnina (12) y la danesa Caroline Wozniacki (10) se despidieran antes.

También está en octavos la estadounidense Coco Vandeweghe, semifinalista del Abierto de Australia, que tras vencer a la alemana Laura Siegemund, ganadora en Stuttgart (6-2, 4-6 y 6-3), será la rival de la española Carla Suárez. EFE.