Roberto Bautista: "Ha sido una moneda al aire y le ha tocado a él"

El tenista español Roberto Bautista se mostró contrariado y dolido por su eliminación en el Masters 1000 de Madrid ante el croata Ivo Karlovic, en un choque lleno de alternativas para ambos que calificó "como una moneda al aire que le tocó a él".

"He jugado muchos partidos con alternativas, pero con tantas y tan loco como este no había jugado nunca. Ha habido muchas bolas de rotura y puntos de partido y ni he visto la bola a veces. Ha habido muchas oportunidades para los dos. El partido ha sido igualado. Una moneda al aire y le ha salido a él", indicó Roberto Bautista.

El croata Ivo Karlovic completó el encuentro con 35 puntos de saque. Bautista tuvo también ocasiones de vencer.

"Madrid acelera el juego y contra Karlovic sabía que el partido iba a ser difícil y que el marcador iba a ser igualado. Hice lo que pude y no merecí haber perdido. Estoy enfadado y disgustado por el resultado", insistió el tenista español.

La derrota contra el croata en la primera ronda del Masters 1000 Madrid es un contratiempo para el español, que completa una buena temporada.

"Quizá para el nivel de juego que disfruto en este año este marcador puede considerarse como un accidente. Pero hay que seguir trabajando. La temporada no es solo un torneo y tendré ocasión de valorar este contratiempo. Me duele porque este es uno de mis torneos preferidos. A nadie le gusta perder y a mí menos aquí", añadió el tenista español.

Roberto Bautista analizó que "en el tenis actual cada vez se juega más rápido y agresivo y no hay los peloteos de antes. Hay mucha gente de arriba del ránking que está tan arriba por el saque o al menos el saque les ayuda mucho".

El español lamentó haberse topado con un jugador como Karlovic en la primera ronda. "Jugar con Karlovic en unas condiciones más lentas hubiera sido mejor. Pero este es un torneo que me encanta con las condiciones que tiene. Esta vez no se ha dado", dijo.

"Tienes que compensar con otras cosas el juego de tenistas como Karlovic; con garra, con piernas, con resto. Está claro que nadie o casi nadie tiene el saque de Karlovic, pero la gente que está arriba es buena o con el saque o con el resto. Cada uno es bueno en su faceta", concluyó.