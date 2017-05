Durante una semana, la transcurrida desde que el Atlético de Madrid cayese en el estadio Santiago Bernabéu (3-0) en el partido de la ida de las semifinales de la Liga de campeones, se han divisado por la capital de España a nutridos grupos de aficionados rojiblancos portando orgullosos la camiseta de su equipo.

Madrid, 9 may (EFE).- Durante una semana, la transcurrida desde que el Atlético de Madrid cayese en el estadio Santiago Bernabéu (3-0) en el partido de la ida de las semifinales de la Liga de campeones, se han divisado por la capital de España a nutridos grupos de aficionados rojiblancos portando orgullosos la camiseta de su equipo.

Es el principal patrimonio del club. Una hinchada indeleble, siempre fiel a unos colores, que siente como propios, que se levanta después de cada caída y que presume ante el eterno rival de afecto, de pasión por unos ideales.

"No lo puedes entender", retumba la grada del Calderón cada partido. No se puede asimilar, pero es fácil de explicar. El Atlético es más que un club para los suyos. No se es del Atlético sólo por los muchos trofeos que adornan sus vitrinas, ni por estar entre los grandes de España y Europa. También porque se ha sufrido con él.

Y es en esos momentos de inconsolable abatimiento cuando se inocula un sentimiento. Cuando te arrebatan tres Copas de Europa en el último suspiro, cuando ves a los tuyos llorar angustiados, cuando te das cuenta de que tan importante como ganar o perder está la honra de pertenecer. No lo pueden comprender quienes sólo se alistan con los goles y los títulos y quienes apenas han paladeado el sabor amargo del fracaso.

Esa ingente legión de seguidores se ha vuelto a ilusionar. Por qué no?. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. A pesar de que la mayoría ha obviado un partido de vuelta en el Calderón. Nadie, o casi nadie, cuenta con el Atlético, salvo sus leales. Y cada hora que se consume hasta el combate del 'Manzanares' crece el anhelo. A pesar de todo, de esa desconsideración prepotente, de esas noticias que imaginan desestabilizar.

Pese a que el resultado de ida parece una montaña imposible de escalar, jugadores y entrenador del Atlético deben saber y saben que nadie va a arrojar la toalla. Que el Calderón será una olla a presión, con 55.000 gargantas y un objetivo. El de amparar y animar a once futbolistas en busca de una gesta que sería histórica. El de morir con ellos en el intento. Nadie se lo va a arrebatar. Y pase lo que pase, el jueves volverán a lucir con pundonor la rojiblanca. No lo pueden entender. EFE.