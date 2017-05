Villa volvió a ser el jugador ejemplar en la jornada de la MLS

El veterano delantero español David Villa vive su mejor momento como profesional en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos al ser una jornada más el profesional ejemplar que a pesar de sus 35 años hizo la diferencia con su equipo de los New York City.

El "Guaje" Villa no sólo es ya en el máximo goleador del equipo en lo que va de la presente temporada con seis tantos, sino que el capitán del cuadro neoyorquino dio toda una exhibición de lucha y pundonor en el partido del fin de semana de la MLS que disputó.

Su gran actuación individual, aportó el primer gol que permitió al New York City vencer por 3-1 a la nueva franquicia de Atlanta United, fue siempre el catalizador e impulsor del juego colectivo del equipo de la Gran Manzana, que hizo su mejor partido de local.

Su trabajo a ambos lados del campo fue alabado de manera especial por el entrenador francés Patrick Vieira que admitió lo fundamental de tener a un jugador como Villa, que trabaja duro de manera permanente y además tiene una gran clase.

"Villa muestra siempre su talento, sin importar el resultado final que pueda darse en cada partido", destacó Vieira. "Es un lujo que siga con nosotros y nos haga cada día más competitivos".

El "Guaje", que renovó contrato con el equipo neoyorquino hasta final de la temporada del 2018, ya se ha convertido en el líder de goleadores de todos los tiempos del equipo y camina para ser el mejor Jugador Designado que ha llegado a la MLS.

De momento, Villa ya tiene en su poder el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada y en lo que va de la presente ha sido clave para que el New York City con marca de 16 puntos (5-1-3) sea tercero en la clasificación de la Conferencia Este.

Junto a Villa la llegada del delantero costarricense Rodney Wallace y del centrocampista argentino Maximiliano Morález, ambos autores de los otros dos goles que consiguió el equipo neoyorquino, ha sido decisiva para que el equipo neoyorquino sea mejor que la pasada temporada.

Algo que el propio Vieira ha reconocido y sobre todo se siente también súper satisfecho al ver al lado de Villa, Wallace y Morález a la joven promesa venezolana Yangel Herrera, de 19 años, que llegó en préstamo procedente del Manchester City inglés.

Herrera ha demostrado su gran clase y va camino de ser el jugador que ocupe el puesto de titular que deje vacante el veterano italiano Andrea Pirlo.

"Las tres han sido tres grandes adquisiciones que nos van a permitir mirar el futuro con entusiasmo y más cuando los ves trabajar cada día en los entrenamientos y luego en la entrega completa que ponen durante los partidos", subrayó Vieira.

El técnico francés no tiene ningún problema en admitir que la aportación del fútbol español y latinoamericano es fundamental dentro del esquema de juego del New York City, que no sólo ofrecen calidad con su fútbol técnico sino un espíritu de lucha permanente en el campo que hace la diferencia.

El New York City con Villa, Wallace, Morález y Herrera han incrementado de manera considerable su calidad en el juego individual y de conjunto además de un dinamismo especial que les ha hecho ser un equipo diferente y mejor que el de la pasada temporada cuando se quedaron sin la opción de luchar por el título.