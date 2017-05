Maradona califica de "incoherente" la anulación de la sanción a Messi

Diego Maradona dijo este lunes que le pareció "incoherente totalmente" que a Lionel Messi le hayan anulado la sanción de cuatro partidos de suspensión por presuntamente haber insultado a un árbitro y sostuvo que el capitán albiceleste "merecía" dos jornadas de suspensión.

"Intenté ayudar a Messi pero no tuve nada que ver. Los viejos que estaban dijeron cuatro y de repente tres menos. Es incoherente totalmente, pero Leo una fecha más se merecía. Con el corazón en la mano lo digo", afirmó Maradona en declaraciones a Radio La Red, quien defendió que "Messi no es de putear (insultar)".

"Yo lo dirigí un año y parecía más un peluche que un jugador de fútbol", continuó.

El Comité de Apelación de la FIFA decidió el pasado viernes retirar la sanción de cuatro partidos impuesta a Messi por presuntamente haber insultado a Emerson Augusto do Carvalho, asistente del árbitro brasileño Sandro Ricci, tras el triunfo de Argentina ante Chile por 1-0 del pasado 23 de marzo.

No obstante, Messi cumplió el primer partido de sanción el pasado 28 de marzo ante Bolivia, partido en el que Argentina perdió por 2-0.

"Hay que hacerle el aguante a Gianni (Infantino, presidente de la FIFA) para que borre todo lo malo y lo que se robaron y hacer una FIFA futbolera y transparente. Quiero aclarar de Messi, que hablé con gente, pero yo a Infantino no le pedí nada. Infantino no tiene rol en el Tribunal (de Apelaciones)", añadió.

Sin embargo, aseguró que está "contento" con la decisión y que "hay que felicitar a toda la gente que hizo posible que a Messi le bajen la sanción"

También se refirió al entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, elegido por la AFA para ser el seleccionador de Argentina, y dijo que "tendría" que "desligarse" de su club para trabajar en la Albiceleste.

"Esto me deja intranquilo. Le deseo lo mejor. Viene trabajando desde hace mucho tiempo, ojalá le vaya bien, que entienda que Argentina no es Europa. Nosotros tenemos que clasificar sí o sí a Rusia", agregó.

Sobre la reciente muerte de su primer representante, Jorge Cyterszpiler, dijo que no le "entra en la cabeza" que se haya suicidado, aunque reconoció que "estaba pasando un momento familiar malo".

La agencia oficial Télam, que cita fuentes policiales, informó este domingo que Cyterszpiler, de 58 años, se arrojó al vacío en un momento de descuido del acompañante terapéutico asignado por los médicos que le trataban de un cuadro de depresión derivado de su reciente separación matrimonial.

"Para mí el suicidio no entra en esto. Yo creo que una mujer no te mata, te hace sufrir pero no te mata. Él tenía a sus hijos para vivir. Los hijos no tienen comparación a todos los problemas entre pareja", dijo Maradona. EFE.