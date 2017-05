Cantolao gana a Cristal, que no se recupera de goleada de The Strongest

El Sporting Cristal no pudo recuperarse de lagoleada por 5-1 ante el The Strongest boliviano en Copa Libertadoresy hoy perdió por 2-0 contra la recién ascendida Academia Cantolao,lo que le dejó sin opción de alcanzar la final del Torneo de Veranode Perú.

- Resultados de la décima tercera jornada:

. Grupo A:

Unión Comercio 2 - San Martín 1

Melgar 0 - Sport Rosario 0

Ayacucho 1 - Alianza Atlético 2

Cantolao 2 - Sporting Cristal 0

. Grupo B:

Juan Áurich 2 - UTC 2

Alianza Lima 2 - Real Garcilaso 0

Comerciantes Unidos 2 - Sport Huancayo 1

Deportivo Municipal 1 - Universitario 2

- Clasificaciones:

- Grupo A:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Melgar 12 7 5 0 18 8 26

.2. Sport Rosario 13 6 5 2 12 6 23

.3. Sporting Cristal 13 5 4 4 25 16 19

.4. Cantolao 13 5 3 5 15 14 18

.5. Ayacucho 12 4 3 5 16 17 15

.6. San Martín 13 4 2 7 16 19 14

.7. Unión Comercio 13 3 4 6 14 19 13

.8. Alianza Atlético 13 3 2 8 9 26 11

- Grupo B:

PJ G E P GF GC PTS

.1. UTC 13 8 2 3 23 14 26

.2. Alianza Lima 13 6 4 3 21 14 22

.3. Real Garcilaso 13 6 3 4 20 17 21

.4. Comerciantes Unidos 13 5 3 5 18 19 18

.5. Universitario 13 4 4 5 16 18 16

.6. Sport Huancayo 13 4 3 6 17 23 15

.7. Deportivo Municipal 13 4 2 7 13 14 14

.8. Juan Áurich 13 2 5 6 15 24 11

- Clasificación de goleadores:

Con 7: Luis Aguiar (URU-Alianza Lima) y Jefferson Collazos(Cantolao).

Con 5: Cristian Bogado (PAR-Unión Comercio), Mauricio Montes(Sport Huancayo) y Alexander Succar (San Martín).

- Partidos de la decimocuarta jornada (13 y 14 de mayo):

. Grupo A: San Martín-Ayacucho, Sporting Cristal-Melgar, AlianzaAtlético-Union Comercio, Sport Rosario-Cantolao.

. Grupo B: UTC-Alianza Lima, Sport Huancayo-Deportivo Municipal,Real Garcilaso-Juan Aurich, Universitario-Comerciantes Unidos.