Bouchard sentencia en la pista a Sharapova y pasa a octavos

Un tenso apretón de manos, con la mirada desafiante, clavada en los ojos de la rusa Maria Sharapova, campeona en 2014, fue la firma de la canadiense Eugenie Bouchard, vencedora en un épico encuentro por 7-5, 2-6 y 6-4 después de dos horas y 51 minutos de ardua lucha en el Mutua Madrid Open.

Así se despidieron ambas en la red, sin apenas dirigirse la palabra, con un lacónico "bien jugado" por parte de Sharapova, y con "Genie" manteniendo la mirada sobre una rival a la que había acusado de "tramposa" la semana pasada en Estambul.

Luego, Bouchard señaló que jugadoras con las que no suele hablar se le habían acercado en el vestuario antes del partido para desearle suerte, y que después de vencerla seguía pensando lo mismo sobre ella.

"En este partido había una motivación extra. Nunca la había ganado antes y además había otras circunstancias...", dijo Bouchard. "Estaba inspirada desde el principio porque muchas jugadoras se han acercado a mi en privado deseándome suerte, jugadoras con las que normalmente no hablo. También he recibido mensajes de gente del mundo del tenis que me apoyaban", añadió.

"Eso demuestra que la mayoría de la gente tiene la misma opinión que yo, aunque temen hablar en público pero lo hacen en privado. He recibido mucho apoyo de ellos, por eso he estado tan inspirada y motivada para jugar", prosiguió "Genie".

El partido fue épico, y marcó la primera victoria de la canadiense sobre la rusa en cinco encuentros, siendo el de hoy el mejor con mucho.

A excepción del que disputaron hace tres años en Roland Garros, en tres sets, "Masha" siempre había ganado en dos. Este lunes, Bouchard, de 23 años, finalista en Wimbledon en 2014, se desquitó ampliamente de la exnúmero uno del mundo a la que por fin pudo mirar de frente sin complejos.

A pesar de que ambas se rompieron el servicio en cinco ocasiones, el saque de Maria siempre estuvo en peligro concediendo 21 oportunidades, mientras que "Genie" lo mantuvo en peligro 15 veces. El primer set fue agotador para ambas, con 71 minutos de lucha. En el segundo la experiencia de Maria se impuso en 38 minutos.

Igualado el encuentro, se produjo un carrusel de roturas en el tercer parcial, cuatro en total, con Sharapova, de 30 años, más agotada por el esfuerzo. Bouchard puso fin a la contienda con una gran derecha en la segunda bola de partido, y luego explotó de alegría para dirigirse después a la red y esperar allí a su rival, desafiante.

El encuentro venía precedido de las acusaciones de Bouchard que en Estambul mostró su desparpajo al acusar a Maria de tramposa. "Ella es una tramposa y para mí, no creo que a nadie así, en ningún deporte, se le deba permitir competir de nuevo. Es injusto para todas las otras jugadoras que lo hacen correctamente", dijo la canadiense al referirse a las tres invitaciones que "Masha" ha recibido esta temporada: Stuttgart, Madrid y Roma.

"No tengo nada que decir, estoy por encima de eso", dijo entonces la rusa en Stuttgart para contestar a "Genie".

"He estado en el ojo del público desde que era una jovencita", continuó ya en Madrid la jugadora que ha regresado al circuito después de 15 meses tras cumplir una sanción por dopaje, "y he oído montones de cosas. Mi tenis habla por mi y es en eso en lo que estoy centrada", explicó la rusa.

De haber ganado hoy, Sharapova hubiera resuelto una de las dudas de su calendario. Una victoria le habría colocado en disposición de poder entrar en el cuadro de la fase previa de Wimbledon, sin necesidad de acudir a una invitación para jugar en el All England Tennis Club. Ahora deberá esperar, o hacer méritos.

Bouchard, que hasta esta temporada no había ganado un solo partido en tres intervenciones anteriores en Madrid, luchará ahora por un puesto en los cuartos de final. Su rival será la alemana Angelique Kerber, primera favorita, que estuvo a solo dos puntos de la derrota y logró vencer a la checa Katerina Siniakova, por 6-2, 1-6 y 7-5. EFE.