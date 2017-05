La muestra continúa descubriendo los siguientes trabajos del grupo, en los que se desvela una conversión del idealismo al realismo reflejado en los álbumes "Wish You Were Here" (1975), "Animals" (1977), el mítico "The Wall" (1979), "The Final Cut" (1983), "A Momentary Lapse of Reason" (1987), "The Division Bell" (1994) y, veinte años después, "The Endless River" (2014), sú último trabajo.