¿Habrá o no copagos para ciertos tratamientos médicos y medicinas?

Tras que se conociera que supuestamente el Ministerio de Salud estudiaba el cobro de copagos –que podían estar entre el 30 y el 100 %- para ciertos tratamientos y medicinas que estén por fuera del plan de beneficios, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aclaró a Caracol Radio que por ahora eso no está planeado.

Según él, ese proyecto resolución se trabajó hace casi un año y tenía como objetivo lograr que familias de clase alta, con suficientes recursos económicos, no le hicieran recobros al Fosyga por servicios que pueden pagar, como los cuidadores. Sin embargo, el tema no se volvió a discutir, pues, por ahora, no lo ven viable.

“El problema es que es muy difícil en la práctica pasar de ese principio, que los que tienen capacidad de pago puedan contribuir, a hacerlo efectivo. (...) Eso no va pasar mientras yo esté en el Ministerio”.

Pero aunque el ministro Gaviria haya aclarado el tema, las asociaciones de pacientes están con un sinsabor y aseguran que el proyecto sí se estaría cocinando, y por eso se encuentran preparando un plantón para los próximos días.

Así lo confirmó Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, quien aseguró que además se pronunciarán en contra de las exclusiones que maneja el gobierno en el Plan de Beneficios.