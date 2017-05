Fecode iniciará paro indefinido

Este lunes la Federación Colombiana de Educadores anunciará paro indefinido de los maestros del país, pues según dicen, el Gobierno no les ha cumplido lo que se pactó en 2013 y 2015. Aunque no tienen fecha definida de inicio del paro, aseguran que no hay marcha atrás.

Entre las inconformidades está el "pésimo" servicio de salud que tiene el magisterio, como ellos lo califican, y aseguran que los maestros se están muriendo por la mala atención.

Así mismo, ellos se han pronunciado en contra del aumento salarial que propone el Gobierno, que sería del 0,15 % sobre el IPC.