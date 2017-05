“El Eln no va a decidir quién es buen ciudadano en Chocó”: MinDefensa

Después de un consejo de seguridad que se extendió durante tres horas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el Eln no será quien determine, en Chocó, quienes son las personas de bien.

“Independientemente de quienes son (los secuestrados) o de su pasado judicial o no, no es el Eln el que va a decidir quién es buen ciudadano o no en Chocó. Y que queden notificados”, dijo Villegas, quien anunció que este lunes 8 de mayo, avanza una operación militar de presión en Sesego, Nóvita, que busca el rescate o liberación de siete hombres y una mujer plagiados este domingo 7 de mayo.

De acuerdo con el ministro, hay distintas versiones de la comunidad sobre los antecedentes de los ocho secuestrados, “pero eso no nos interesa. Ya en libertad, será la Fiscalía la que decida si ellos tenían o no antecedentes”.

Villegas, por orden del presidente Juan Manuel Santos, anunció el refuerzo militar en Chocó. 500 nuevos hombres de la Séptima División llegarán al departamento, además de los 6.300 soldados que ya están en el departamento.

“Un helicóptero arpía estará en Chocó permanentemente y hoy ya adelanta las labores de búsqueda de los secuestrados”, expresó el funcionario.

Aparte de los 1.900 policías de los cascos urbanos, el presidente ordenó el envío de 40 nuevos uniformados que estarán en la Policía de Carabineros y el Gaula.

Por su parte, la Armada Nacional trasladará seis nuevos botes, además de tres barcos para reforzar las operaciones militares en el río Atrato, el San Juan y el mar Pacífico.