Redactores de Constitución venezolana se reunirán para defender texto vigente

Un grupo de corredactores de la Constitución venezolana vigente se reunirá este martes con el fin de defenderla de alteraciones frente a la reciente convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, informó el opositor Henri Falcón, uno de los redactores de la Carta Magna aprobada en 1999.

"Mañana nos vamos a reunir, esperamos ser unos 25 constituyentes -de 131- (...) que nos hemos declarado defensores, resteados (dispuestos a todo) con la Constitución de 1999, para poder transitar caminos de paz, caminos de prosperidad y poder de verdad salvar a Venezuela en el marco de este proyecto de vida", dijo Falcón al canal privado Globovisión.

El también gobernador del estado de Lara (oeste) no ofreció mayores detalles de la reunión, pero destacó que para este encuentro ya hubo uno preparatorio.

El opositor, que rechazó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, consideró que con esta figura no se van a "resolver los problemas más sentidos de la población" ni del país.

En ese sentido, indicó que "los problemas del país se pueden resolver en torno a la Constitución actual".

Hace una semana el jefe de Estado venezolano convocó a una Asamblea Nacional Constituyente "para lograr la paz, para vencer el golpe de Estado y para perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo".

Sin embargo, para Falcón esa Constituyente es "inviable" pues aseguró que "no tiene posibilidad práctica" de ser ejecutada de forma eficaz "frente a la crisis".

"A nuestro criterio una Asamblea Nacional Constituyente va a generar una parálisis económica en el país, más de la que tenemos actualmente", dijo.

Falcón también se refirió a la reunión del Gobierno con los partidos políticos para tratar la Constituyente y dijo que desde la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidieron no participar "porque no se puede convalidar el llamado desesperado a una Asamblea Nacional Constituyente cuando no se ha cumplido ni se ha respetado la actual Constitución".

A juicio de Falcón, "convalidar ese proceso sería un paso en retroceso de la historia" del país.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ha sido rechazada desde varios sectores, como la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la alianza MUD y algunos gremios, por considerarlo "fraudulento" y que no solucionará los problemas del país.

Sin embargo, el Gobierno ya se ha reunido con varios sectores y hoy sostuvo un encuentro con 17 partidos.

Según ha dicho el Gobierno, para esta figura se elegirán constituyentes en elecciones territoriales tradicionales y las sectoriales se harán "considerando que existan registros institucionales históricos, confiables y verificables que garanticen el principio de universalidad de respectivo sector".