Senador boliviano denuncia cobros a constructora española para conceder obras

Un senador boliviano de oposición denunció hoy ante la jefatura de Transparencia del ministerio de Obras Públicas el cobro de comisiones a la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, para adjudicarle obras en el país.

El senador opositor Yerko Núñez dijo en una rueda de prensa que la denuncia fue presentada al jefe de Transparencia de Obras Públicas, Gabriel Herbas, junto a documentación e información sobre la supuesta comisión.

Núñez explicó que desde el año pasado ha enviado requerimientos, peticiones y solicitudes de investigación a este ministerio sobre posibles irregularidades en los contratos que tenía la empresa española, pero que le fueron revocados el mes pasado por haber abandonado las obras debido a sus problemas financieros.

Núñez, de Unidad Demócrata, dijo que Herbas debe justificar "que no está de adorno" en el ministerio y le recordó que al asumir su cargo como jefe de Transparencia de esa institución ha pregonado que habrá "cero tolerancia contra la corrupción".

Dijo que hay documentos con reconocimiento de firmas en una notaría de fe pública, en la que se establecen las cifras de un acuerdo sobre las comisiones para la adjudicación de obras.

El mes pasado, el Gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, rescindió dos contratos con Corsán Corviam por abandonar la construcción de una carretera entre los pueblos amazónicos de San Buenaventura e Ixiamas y de una planta hidroeléctrica en la zona de Miguillas (oeste).

El Ejecutivo boliviano también comenzó a cobrar los avales bancarios entregados por la empresa y garantizó que esos fondos permitirán terminar las construcciones, aunque provocarán retrasos.

Los avales por esas obras inconclusas suman en total unos 151 millones de dólares, a los que hay que añadir otra suma de un contrato que tenía la empresa para hacer el mantenimiento de una carretera, que también fue abandonado.

También el mes pasado, Morales se refirió a denuncias en la prensa local sobre supuestos pagos, por un millón de dólares, hechos por la firma para adjudicarse obras y pidió a Corsán Corviam denunciar "quiénes, qué autoridades" le pidieron dinero en Bolivia para conseguir las obras.

"No perdono, no perdonamos. No entiendo eso (...) Algunos me conocen muy bien, no entiendo el tema de corrupción, sacar plata a algunas empresas", enfatizó entonces el mandatario. FE