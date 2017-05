“El peligroso acuerdo de paz con las Farc”, Anastasia O’Grady

En su columna de esta semana, la periodista Mary Anastasia O’Grady, que sigue muy de cerca lo que pasa en el país, dice que las Farc prometieron desarmarse, pero todavía no han cumplido y se siguen descubriendo sus caletas.

O’Grady argumenta que una de las cosas más preocupantes del acuerdo es que parece que el pacto está legalizando los crímenes de las Farc y su porte de armas. Además, dice que ni al Gobierno de Santos ni a la ONU parece preocuparle el incumplimiento de las Farc.

Pero la periodista no se queda ahí y compara la inocencia y el mal acuerdo entre el Gobierno y las Farc con el que firmó Estados Unidos con Irán. Por último, le sugiere al presidente Trump, que aunque él no puede parar el crimen en ese país, él no tiene por qué financiar parte del acuerdo.

“La democracia colombiana está siendo robada al frente de las narices gracias al acuerdo que es tan ingenuo y trivial como el que firmó Estados Unidos con Irán. Donald Trump a lo mejor no es capaz de parar este crimen, pero él podría no respaldarlo”, escribió O’Grady.

Por último, termina su columna citando una columna del ex vicemenistro de Justicia, Miguel Ceballos Arévalo, cuando dijo que el gobernador del Estado de Amazonas, en Venezuela, dice que en su territorio todavía hay 4.000 guerrilleros y que cada uno, como le corresponde. tiene su fusil.