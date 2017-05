Guatemala urge a ratificar Convención OCDE para no ser llamado paraíso fiscal

El Gobierno de Guatemala alertó hoy del riesgo de que el país sea considerado un paraíso fiscal si no ratifica la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal adoptada por el Consejo de Europa y los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El ministro guatemalteco de Finanzas, Julio Héctor Estrada, hizo esta advertencia al anunciar una reunión con los jefes de los diferentes partidos representados en el Congreso para explicarles la necesidad de ratificar la convención.

El funcionario agregó que es "indispensable" cumplir con la transparencia en materia tributaria porque es parte de la ruta que se ha planteado para fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Según Estrada, la convención trata sobre el intercambio de información tributaria para que Guatemala no sea considerado como un "paraíso fiscal".

Aclaró que por ahora el país centroamericano "no es un paraíso fiscal". Pero, advirtió, "nos estamos acercando, lo que puede ser peligroso para la inversión".

El ministro dijo que espera que esta semana pueda ser aprobada la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso para salir del grupo de "países no cooperantes"."Tenemos hasta finales de mayo para depositar el convenio", agregó.

"No estamos catalogados como paraíso fiscal sino como país no cooperante", pero se corre el riesgo de que ingrese capital extranjero sin que se pueda pedir información, indicó.

"No estamos diciendo que va a pasar, pero estamos en riesgo por no cumplir y no tener un marco de intercambio de información en materia fiscal", sostuvo.

Estrada destacó que con la aprobación de la convención también se busca fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria en la lucha contra la corrupción y el contrabando y elevar la recaudación fiscal sin subir las tasas impositivas.

La iniciativa fue enviada a principios de abril pasado al Organismo Legislativo.