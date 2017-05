La española Dafne Keen y el puertorriqueño Luis Guzmán protagonizarán "Ana"

La joven actriz española Dafne Keen ("Logan") y el veterano intérprete puertorriqueño Luis Guzmán ("Carlito's Way") formarán la singular pareja protagonista del filme "Ana", informó hoy el medio especializado Deadline.

Tras su elogiado debut en Hollywood junto a Hugh Jackman en "Logan" (2017), filme en el que se puso en la piel de la hija de Wolverine, Keen se adentrará en "Ana" en la peculiar amistad entre una niña y un adulto que afrontan juntos un viaje por carretera.

"Ana", que comenzará a rodarse en Puerto Rico el próximo mes, contará con la dirección de Charles McDougall, que ha estado al frente de capítulos de "House of Cards", "The Office" y "The Good Wife".

Luillo Ruiz, uno de los productores de esta película, aseguró que "estos dos extraordinarios actores" formarán una "cautivadora combinación" y añadió que el filme relatará "un profundo y fascinante viaje".

Keen comenzó su carrera interpretativa en la serie hispano-británica "The Refugees" y el domingo ganó junto a Hugh Jackman el galardón al mejor dúo en los premios MTV Movie & TV Awards que se celebraron en Los Ángeles.

Por su parte, la trayectoria de Guzmán incluye créditos en películas como "Carlito's Way" (1993), "Boogie Nights" (1997), "Traffic" (2000) y la serie "Narcos".