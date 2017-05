Guardianes de la Galaxia Vol. 2 supera todas las expectativas en EE.UU.

Se trata del segundo estreno más grande del año, después del obtenido por "Beauty and the Beast", ambos títulos de Disney.

En "Guardianes de la Galaxia Vol. 2", los protagonistas se embarcan en nuevas aventuras galácticas, de nuevo con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre de Peter Quill (Chris Pratt), Zoe Saldana, Dave Bautista y Kurt Russell completan el reparto.

La cinta, con un presupuesto de unos 200 millones de dólares, ya acumula más de 428 millones en todo el mundo.

El segundo puesto fue para "The Fate of the Furious", con 8,5 millones de dólares.