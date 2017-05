IBM revisa en Cartagena el futuro del sector junto a líderes empresariales

La compañía tecnológica IBM inició hoy en la ciudad colombiana de Cartagena su encuentro anual de líderes empresariales "IBM Innovation Leadership Exchange".

La cita, que finalizará este 9 de mayo, reunirá a una decena de gerentes y directores de tecnología de destacadas compañías colombianas, además de invitados internacionales, para discutir el avance de la Era Cognitiva y las tendencias que dominan el mercado.

"Este año lo que vamos a mostrar es lo que hemos hecho, dónde estamos, cómo ha madurado la industria y cómo las grandes ideas que ya presentamos se han convertido en realidad en un año", explicó a Efe Federico Martínez, gerente de IBM Colombia, en referencia a la edición anterior de la cita realizada en 2016 en Ciudad de Panamá.

En el encuentro en La Heroica, que se desarrollará en el histórico Hotel Charleston Santa Teresa, la agenda la acaparan soluciones tecnológicas como "blockchain", la nube y la inteligencia artificial, consideradas bases del negocio de la centenaria compañía tecnológica de Armonk (Nueva York, EE.UU.).

"También queremos entender qué más les preocupa a las compañías que están apalancando su negocio con IBM, compartir ese tipo de espacios con ellos y mostrar a los otros los casos de empresas que ya se han unido a la Era Cognitiva con nosotros", añadió Martínez.

En el primer día del encuentro, se analizarán, entre otros, temas como la reinvención digital de las empresas, la revolución digital de la banca, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios y los casos de éxitos de la supercomputadora Watson.

Además, se debatirán temáticas actuales de la industria como el Internet de las Cosas (IoT), la infraestructura tecnológica y la transformación digital, según adelantaron los organizadores.

En la segunda jornada, se ahondará en los vínculos entre Watson y el IoT, la analítica de datos y el desarrollo de APIs, además de casos de referencia como la alianza entre IBM y el banco Colpatria, participado por el canadiense Scotiabank, y el trabajo conjunto con el Puerto de Cartagena de Indias y la tecnológica Cisco.

La edición de este año se iniciará con la presentación del percusionista colombiano nominado a los Grammy Tupac Mantilla, en un espectáculo que bajo el nombre "Get in the IBM Rhythm" promete mezclar la música y la tecnología, según los organizadores.

Entre los oradores de esta edición destacan el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master; el director de tecnología de la Sociedad Portuaria de Cartagena, Eduardo Bustamante; y el exjugador de rugby uruguayo y sobreviviente al "accidente de los Andes" Jose Luis Inciarte.

De parte de IBM participarán, además de Martínez, el gerente general de la compañía para Suramérica, Jorge Goulu; el director de IBM Blockchain Labs, Nitin Gaur; y el líder de soluciones Watson para Latinoamérica, Thiago Rotta.

Según la agenda del encuentro, la edición de 2017 del "IBM Innovation Leadership Exchange" finalizará este martes a ritmo de música con la charla-concierto "Creando Música Cognitiva con Watson Beat" del cantautor colombiano y ganador del Grammy Latino Andrés Cepeda.