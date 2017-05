Arruabarrena: "No he dejado de luchar y el público me ha animado mucho"

La española Lara Arruabarrena valoró positivamente su victoria de este lunes en Madrid ante la checa Barbora Strycova por 3-6, 6-3 y 6-3, en un encuentro en el que los ánimos del público le han ayudado "mucho".

"He jugado bastante mejor que el primer día. Hoy estaba menos nerviosa ya que llevaba un partido encima que me había dado confianza por la manera que lo había ganado. Aunque ella iba set y 'break' arriba no he dejado de luchar con la ayuda del público que me ha animado mucho", explicó Arruabarrena en rueda de prensa.

La tenista nacida en Tolosa resaltó que lleva una dinámica "positiva" porque lo que "marca la diferencia" es "competir bien" en vez de "jugar bien" y era lo que le "faltaba un poco" en su carrera. añadió.

"He llegado a Madrid y he sacado dos partidos muy duros contra rivales que juegan muy bien. Estoy compitiendo bien, aunque no esté jugando a un grandísimo nivel. Estoy contenta por eso, porque estoy sabiendo competir", resaltó.

La número 62 del mundo explicó que desde que empezó en Noviembre con su entrenador, Alejo Mancisidor, ha empezado "a ver resultados"."Estoy intentando ser más profesional y no dejarme ir. En Miami me di cuenta que lo importante es competir", apuntó.

"He sido una jugadora que tácticamente he sido un desastre, iba por inspiración, jugaba muy anárquica. Lo que estamos intentando es que, aunque esté jugando mal siga compitiendo y tenga una táctica", recalcó.

La tenista vasca se enfrentará en octavos de final a la letona Anastasija Sevastova que eliminó por un doble 6-3 a la checa Karolina Pliskova, segunda cabeza de serie.

"He jugado una vez contra ella en la que me ganó en el tercer set hace un par de años. Ella es una jugadora que va consiguiendo grandes resultados y no se le oye mucho. Espero un partido muy duro", finalizó. EFE.