Nishikori: "Nadal siempre es el favorito para ganar Roland Garros"

Hace ahora tres años, el japonés Kei Nishikori estuvo solo a dos juegos de ganar el Mutua Madrid Open en la final que disputó contra el español Rafael Nadal. Esta semana se presenta en Madrid, recordando cómo se le escapó aquella gran oportunidad, y deseando reencontrarse con la tierra batida.

Madrid, 8 may (EFE).- Hace ahora tres años, el japonés Kei Nishikori estuvo solo a dos juegos de ganar el Mutua Madrid Open en la final que disputó contra el español Rafael Nadal. Esta semana se presenta en Madrid, recordando cómo se le escapó aquella gran oportunidad, y deseando reencontrarse con la tierra batida.

"Fue una pena porque estaba con ventaja en el segundo set incluso, y fue una decepción lesionarme en ese momento", dijo Nishikori en una entrevista con EFE, recordando cómo dominaba a Nadal por 6-2 y 4-2 cuando su cadera le impidió continuar al mismo ritmo, y terminó cediendo por 2-6, 6-4 y 3-0. Nadal, con gran deportividad, diría después: "Me estaba pegando una paliza".

"Nunca me rindo incluso cuando mi rival es un gran jugador. Me hubiera gustado ganar el título y no lesionarme pero sucedió de otra forma. Ojalá este año pueda volver a alcanzar la final", señala el tenista de Shimane inédito este año en la sesión de polvo de ladrillo porque hace unas semanas tuvo que darse de baja en el torneo de Barcelona, que ganó en 2014 y 2015, debido a una lesión en su muñeca derecha.

"Está mejor, pero diría que no al cien por cien todavía. Estoy ya jugando puntos de forma habitual y tengo dos días más para ponerme en forma y veremos cómo me recupero. Fue una pena faltar al torneo de Barcelona, por eso quiero hacerlo bien estas dos semanas. Las primeras rondas son muy importante. Pero estoy contento de volver aquí", señaló.

A diferencia de otros jugadores, Nishikori saca provecho de la altitud de Madrid. "Siempre juego bien este torneo, incluso con la altitud. Es muy importante para mí porque es mi primer torneo sobre tierra batida de la temporada. Estas dos semanas son muy importantes porque necesito adquirir confianza, jugar partidos sobre esta superficie y encontrar mi ritmo", comentó.

"Me siento cómodo y feliz de jugar aquí. Madrid es un poco diferente de Barcelona. Aquí me aprovecho de que la bola viaja con más velocidad y es mucho más fácil para mi crear golpes de fondo, generar más fuerza y velocidad. Ajustar mi juego aquí es más fácil siempre", dijo.

El japonés tiene claro que a día de hoy, Rafael Nadal es el hombre a batir en tierra batida pero no descarta una reacción de Andy Murray y Novak Djokovic. "Nadal es siempre el primer favorito para ganar Roland Garros, y este año tiene más oportunidades tras vencer en Montecarlo y Barcelona. Está jugando muy bien de nuevo este año, pero estoy seguro también que tanto Andy como Novak van a volver fuertes cuando se acerque esa semana, así que será emocionante ver cómo se desarrolla todo".

Respecto a la decisión de Djokovic de romper con todo su equipo y enfilar solo la recta final de la temporada de tierra hasta París, Nishikori está convencido de que el jugador de Belgrado hará lo correcto.

"No tengo mucha información y no quisiera equivocarme, pero desde luego ha sido una gran sorpresa para mí. Pero estoy seguro que encontrará a alguien apropiado para él. En mi caso yo estoy muy contento con mi equipo. No voy a cambiar nada de mi grupo. Pero comprendo que algunos necesiten gente nueva a su alrededor, aire fresco".

Kei asegura que lo que ha hecho Roger Federer este año, ganando su décimo octavo título del Grand Slam en el Abierto de Australia, y luego haciéndose con los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami es algo increíble, y él mismo no se ve cuando tenga la edad del suizo haciendo lo mismo.

"No creo, Roger es un jugador de increíble talento y por eso ha hecho lo que ha hecho. Ha trabajado muy duro con su equipo fuera de la pista y es increíble verle a su edad ganando títulos, y sobre todo queriendo mejorar aún más". EFE.