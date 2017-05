1980: El año que Keegan mostró el camino al Atlético

El 23 de abril de 1980 el Real Madrid vivió una noche negra en Hamburgo, donde naufragó estrepitosamente tras desperdiciar una ventaja de dos goles en las semifinales de la Copa de Europa de la temporada 1979/80. Aquel día, un 5-1 en el Volkspark Stadio, creó un precedente en el que podría fijarse el Atlético de Madrid.

Madrid, 8 may (EFE).- El 23 de abril de 1980 el Real Madrid vivió una noche negra en Hamburgo, donde naufragó estrepitosamente tras desperdiciar una ventaja de dos goles en las semifinales de la Copa de Europa de la temporada 1979/80. Aquel día, un 5-1 en el Volkspark Stadio, creó un precedente en el que podría fijarse el Atlético de Madrid.

El conjunto rojiblanco necesita remontar un 3-0 para alcanzar la final de la Liga de Campeones. Parece una misión imposible, pero en alguna ocasión el Real Madrid, acostumbrado a completar remontadas históricas, fue remontado y tumbado en la lona de forma contundente. Y el honor de conseguirlo lo tiene el Hamburgo, un equipazo a finales de los 70 y principios de los 80.

El Real Madrid de Vujadin Boskov soñaba con celebrar el 25 aniversario de la Copa de Europa con una final que no alcanzaba desde 1966, cuando el Real Madrid conquistó en el estadio de Heysel su sexto título. La UEFA, en homenaje al club que más trofeos había conquistado, decidió que la sede del duelo decisivo fuera en el estadio Santiago Bernabéu.

Antes de las semifinales, los hombres de Boskov eliminaron al Levski-Spartak Sofía búlgaro, al Oporto portugués y al Celtic de Escocia. Frente a los dos últimos, tuvieron que remontar en el Bernabéu después de perder los choques de ida. En semifinales, por primera vez en la competición, el Real Madrid jugaría primero en casa.

Enfrente se encontró con el Hamburgo del técnico Branko Zebec. Con los cimientos del equipo que ganó la Recopa en 1977, construyó una máquina de hacer fútbol potenciada con el fichaje de Kevin Keegan, la gran figura del Liverpool campeón de Europa que se unió a Felix Magath y a 'Manni' Kaltz, un lateral-extremo portentoso.

Keegan no brilló en su primera temporada en el Hamburgo, pero en la 78-79 ganó la Bundesliga y consiguió el Balón de Oro. El jugador inglés marcaba diferencias, pero Magath dirigía una orquesta con jugadores excelentes como Kaltz, Jacobs o el gigantón Horst Hrubech.

Y con ese grupo de jugadores el Hamburgo se plantó en el Bernabéu para disputar el primer choque de la semifinal. Sin embargo, el poderío alemán se desinfló y el Real Madrid ganó 2-0 con un doblete de Carlos Santillana que permitía soñar a los blancos con una ansiada final que no jugaba desde 1966.

Dos semanas después, el Volkspark Stadion recibió al Real Madrid como una olla a presión. El Hamburgo no había dicho su última palabra y afrontó el reto de remontar a pecho descubierto, sin especular con nada y desde el primer minuto al ataque. En oleadas.

"Salimos a jugar el primer tiempo con la idea de atacar sin pausa. Sólo en eso se basaban nuestras posibilidades de salvar la eliminatoria", diría después de la victoria Zebec.

El Real Madrid, que formó con García Remón, Pérez García, Ángel, Benito, Camacho, Stielike, Del Bosque, Pirri, Cunningham, Juanito y Santillana, no pudo evitar que el Hamburgo diera la vuelta a la eliminatoria en 16 minutos. "Manni" Kaltz, de penalti (cuestionado después por el Real Madrid), y Hrubesch, con un cabezazo, igualaron la eliminatoria.

Mientras tanto, Keegan campaba a sus anchas por el campo. Dio una auténtica exhibición. Aunque no marcó ninguno de los cinco goles del Hamburgo, fue el verdadero agitador de un choque que volvió a poner favorable a los blancos Cunningham tras marcar con una bonita vaselina en el minuto 31.

Sin embargo, Kaltz de nuevo, a poco del final de la primera parte, marcó para subir el 3-1 al marcador. Cunningham, el único jugador del Real Madrid que presentó batalla, mandó un trallazo al larguero que precedió a la última desgracia de la primera parte: Hrubesch, en el alargue, hizo el cuarto.

En los segundos 45 minutos el Real Madrid intentó por todos los medios marcar un gol que significaba la clasificación. No lo consiguió. Acabó desquiciado. Y, además, recibió el quinto en el 90, poco después de la expulsión de Vicente Del Bosque, que dio un manotazo a Keegan.

El Real Madrid acabó goleado, vapuleado y derrotado. Se quedó sin su final del Bernabéu. Y lo lamentaron mucho. Boskov resumió brevemente la causa de la caída blanca.

"El primer tiempo lo hemos jugado con demasiado miedo y respeto al rival y no hemos estado acompañados de la suerte. No me gusta criticar a los árbitros, pero la actuación de Michelotti ha influido esta noche. El penalti que señaló nunca mereció ser sancionado. En cambio permitió que Hrubech emplease los codos", explicó.

Aquel Hamburgo perdería la final contra el Nottingham Forest. La temporada siguiente, Keegan se marchó al Southampton. Los duros entrenamientos de Zebec y ciertos problemas con el alcohol provocaron su destitución a mitad de curso.

Entonces, llegó Ernst Happel y, cuando todo el mundo creía que el Hamburgo estaba muerto, llegó a otra final que volvió a perder con el Goteborg. Pero el conjunto alemán, en la 82-83, volvió a levantarse para ganar la Copa de Europa al Juventus de Platini y conseguir quitarse ese aura de perdedor.

Esa victoria europea cogió forma una noche ante el Real Madrid. Perdieron el miedo y se lo trasladaron a su rival, que en 20 minutos infernales tiró media final a la papelera.

El miércoles, el Atlético intentará por todos los medios emular ese inicio fulgurante que puso contra las cuerdas al equipo de Boskov hace 37 años, cuando Keegan mostró el camino para remontar una eliminatoria que parece sentenciada. El Calderón tendrá la última palabra.