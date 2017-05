La literatura ha sido siempre parte de la paz de Colombia: William Ospina

En medio del homenaje que se le rindió en la XXV Festival Internacional de Poesía de Bogotá, el poeta colombiano William Ospina habló sobre el postconflicto en el país y de la situación actual de Venezuela.

“Del regreso imposible” es el título de la antología poética, editada por el Instituto Caro y Cuervo y la revista Ulrika, en homenaje al escritor colombiano William Ospina por su trayectoria en la literatura colombiana, en el vigésimo quinto Festival Internacional de Poesía de Bogotá.

“Yo vine a hacer el Festival hace 25 años. Me alegra mucho que siga vivo, muy joven, muy activo. Es un gran honor recibir este homenaje. Y bueno, estos días de la Feria del libro son de fiesta de la literatura. Nos pasamos todo el año escribiendo solos en nuestras casas, de manera que encontrarnos con los lectores, editores y hablar de los libros es una experiencia maravillosa”, dijo William Ospina sobre el tributo recibido y la participación del público en la FilBo.

Por su parte, el poeta colombiano dijo que, a pesar de la era tecnológica, el libro impreso seguirá vivo por mucho tiempo. “Es un objeto mágico, maravilloso. Ninguno nos acompaña mejor: no hay que enchufarlo, gastar energía; si uno está a la orilla del río o a media noche en un jardín puede leer. Son la alternativa de otros viajes, otros sueños. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para que más gente pueda tener relación con él. Leer un libro no es consumir, es crear. El autor pone una parte y el lector otra”.

El poeta colombiano, por otro lado, le pareció fundamental la desmovilización de la guerrilla de las Farc y espera que se logre sin traumatismos, pero precisó que para alcanzar la paz hay que comprometerse con una trasformación del país más integral.

“Hay muchas violencias y conflictos en Colombia. No creo que baste la desmovilización de unos guerreros cuando hay tanta violencia barrial, intrafamiliar, fenómenos de narcotráfico, tanta tierra en tan pocas manos y jóvenes sin un horizonte de vida y de dignidad garantizados”, concretó Ospina quien además fue enfático en que es necesario la construcción de un espacio de reconciliación y de confianza en el futuro para hablar de una paz verdadera.

“La literatura ha sido siempre parte de la paz del país. La música, el arte, los encuentros, las amistades, los amores, la gastronomía, la fiesta, el carnaval son la normalidad de la vida y la guerra es lo que interrumpe todo eso y frustra los sueños de la gente”, dijo William Ospina quien además precisó que nuestra dirigencia política habla mucho de paz, pero vive peleando entre ella.

También habló de Venezuela y sobre la carta que le envió al presidente Nicolás Maduro donde le pidió que sea el pueblo el que decida el rumbo de la nación. “Yo no creo que la cárcel para la oposición sea una solución ni un instrumento legítimo de la política. Le pedí al presidente Maduro la libertad a los presos políticos y revocar la inhabilidad política, porque inclusive me parece que a la propia revolución bolivariana le conviene tener ese debate franco con sus adversarios y opositores, y no convertirlos en víctimas y mártires de la democracia”.

Para William Ospina, es necesario que la sociedad venezolana dialogue y se reencuentre consigo misma. “Y sobre todo hay que conjugar el peligro de la violencia, que hasta ahora ha sido esporádica y no ha asumido las características catastróficas que ha tenido la violencia política en Colombia. Ojalá no lleguen a eso, se detengan a tiempo y dialoguen”.