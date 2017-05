Partido Liberal hondureño acepta alianza si la encabeza su líder Luis Zelaya

El centenario y conservador Partido Liberal de Honduras decidió hoy aceptar ser parte de una alianza opositora para las elecciones generales del 26 de noviembre, siempre y cuando la encabece su nuevo líder, Luis Zelaya.

En la convención nacional que hoy celebró en Tegucigalpa el Partido Liberal, en la que prestaron juramento sus nuevas autoridades bajo la presidencia de Zelaya, los liberales aprobaron las "alianzas con otros partidos políticos", como lo prevén sus estatutos.

Pero una alianza, como la que han conformado los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), Anticorrupción (PAC) e Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU-SD), los liberales solamente la aceptan si la encabezara Luis Zelaya, su nuevo líder, quien se ha propuesto recuperar al Partido Liberal, fundado hace 126 años.

El Partido Liberal se fraccionó tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, quien había llegado al poder el 27 de enero de 2006 bajo la bandera de ese instituto político.

Ahora Manuel Zelaya es coordinador general de LIBRE, que surgió, al igual que el PAC, después del golpe de Estado, mientras que el PINU-SD, con casi medio siglo de historia, no creció y apenas tiene un diputado en el Parlamento hondureño.

En su discurso al cierre de la convención del Partido Liberal, que reunió a 5.000 personas, incluidas 600 convencionales, entre propietarios y suplentes, líderes departamentales y nacionales, entre otros, Zelaya propuso una alianza por Honduras.

"Hagamos una alianza por Honduras, por nosotros, para que ganemos las elecciones", enfatizó Luis Zelaya, quien pidió a sus correligionarios su apoyo para ser el próximo presidente hondureño.

Agregó que puede negociar con la alianza que se ha constituido en enero para evitar que el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sea reelegido, "siempre y cuando el Partido Liberal la lidere".

El nuevo líder de los liberales, que antes no tuvo una militancia activa en su partido, al menos visible, le pidió "perdón" a sus correligionarios que se sintieron "agraviados" por el golpe de Estado de 2009 y les invitó a que regresen al partido, que es "su casa, de la que nunca debieron haber salido".

Luis Zelaya, quien fue electo el 12 de marzo candidato presidencial para las elecciones generales de noviembre, también expresó que prometió unir al Partido Liberal y que lo hará, pero que necesita del apoyo de todos los sectores.

"Hoy le digo a todos los trabajadores este es el partido de las grandes conquistas y las vamos a reivindicar, yo le digo a los maestros unámonos, yo le digo a los cafetaleros unámonos, yo les quitaré lo que les hace daño", recalcó Zelaya.

Indicó además que no tiene miedo, "ni ningún pasado oscuro que ocultar".

"Solo quiero pedirles una cosa: No me dejen solo, en cada mesa electoral no me dejen solo. Hago un llamado a todos los hondureños a que soñemos juntos con una Honduras próspera, segura y unánime", acotó Zelaya, quien fue ovacionado en reiteradas ocasiones por los liberales agitando banderas en colores rojo y blanco del partido.

La oposición política, incluido el Partido Liberal, que en las elecciones generales de 2013 fue relegado a segunda fuerza en el Parlamento, después de haber sido parte de un centenario bipartidismo con el Partido Nacional, también conservador, se opone a la reelección que busca el presidente Juan Orlando Hernández.

La Constitución de Honduras prohíbe la reelección bajo cualquier modalidad, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de mayo de 2015, dejó abierta la posibilidad.

El gobernante hondureño anunció a finales de 2016 que había aceptado una oferta de dos corrientes internas de su partido para que fuera el candidato presidencial en las elecciones del 26 de noviembre próximo.

La candidatura para que busque la reelección Hernández la ganó en las elecciones primarias del 12 de marzo pasado.

Las elecciones generales de noviembre serán las décimas consecutivas desde que Honduras retornó a la democracia tras casi dos décadas de regímenes militares.