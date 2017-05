Ministro peruano critica que jueces no sancionen la apología al terrorismo

Ningún juez peruano ha sancionado por apología del terrorismo en los últimos 15 años a los denunciados por el Ministerio del Interior, entre los cuales están integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), declaró el ministro Carlos Basombrío en entrevistas publicadas hoy en Lima.

En los últimos cuatro años, el Movadef, un grupo que defiende a los líderes presos del grupo Sendero Luminoso, ha realizado un centenar de marchas, en las que reclama su excarcelación, pero ningún fiscal ha acogido las denuncias por el delito de apología del terrorismo, indicó Basombrío en declaraciones al diario La República.

En 2013, la Policía Nacional detuvo a 28 integrantes de Movadef, pero el juez los soltó a todos, y ese mismo año se abrió un proceso por la presunta pertenencia de la agrupación a Sendero Luminoso, explicó el ministro del Interior.

"La apología es difícil de probar. Los jueces en los diversos casos, y también en el Tribunal Constitucional, han venido diciendo 'esto no', 'esto no'. En 15 años no se ha ganado ni un caso", se quejó Basombrío.

En opinión del ministro, lo ideal sería que "el juez los condene como pertenecientes a Sendero y se acabó" porque los integrantes de Movadef son "leguleyos" que se cuidan y se victimizan para ganar adeptos.

En otra entrevista al diario El Comercio, Basombrío defendió el hecho de que la Policía no haya detenido a los manifestantes que participaron el pasado 1 de mayo en una movilización por el centro de Lima, al asegurar que ahora se concentran en acumular pruebas.

"Era una marcha insignificante de 80 personas de las cuales 66 están con seguimiento. Me apena toda esta historia porque un movimiento proterrorista de pacotilla no puede marcar la agenda del debate nacional", expresó el titular del Interior.

Los militantes del Movadef, considerado el brazo político de Sendero, marcharon el 1 de mayo, en el marco de la movilización por el Día del Trabajo, con pancartas y fotografías donde rechazaban los nuevos juicios contra la cúpula senderista encabezada por su fundador Abimael Guzmán.

En los carteles del Movadef se mostraban las fotografías de varios excabecillas, sentenciados por terrorismo, y en la imagen de Guzmán, de 82 años, se leía la inscripción "25 años preso" a raíz de su condena a perpetuidad.

Guzmán y otros líderes senderistas son procesados actualmente por el atentado en la calle Tarata en 1992 que dejó una veintena de muertos en el distrito de Miraflores, en Lima.

De acuerdo con medios locales, algunos senderistas que ya han cumplido sus sentencias participaron en la movilización en Lima junto a los integrantes del Movadef.

Por su parte, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, declaró hoy que "no debemos evitar ningún tipo de manifestación que suponga libertad de expresión, pero lo que no podemos permitir es todo aquello que se considere tipificado como defensa o apología del terrorismo".

Del Solar agregó que "si se incurre en apología del terrorismo, debemos ser celosos guardianes, muy vigilantes de eso y no permitir ninguna manifestación que aliente aquello que significó arrasar con todas nuestras libertades y nuestras vidas".

El Movadef defiende en su ideología la amnistía para todos los condenados por delitos cometidos durante el conflicto interno que registró el país a partir de 1980 con la irrupción de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El conflicto dejó alrededor de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, la mayoría a cargo de Sendero Luminoso, según concluyó el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).