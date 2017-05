Calma relativa reina en Siria pese a violaciones, tras pacto de zonas seguras

Una calma relativa reinó hoy en la mayoría de las zonas de Siria donde se aplica el pacto firmado por Rusia, Irán y Turquía para reducir las hostilidades, pese a algunas violaciones registradas durante la segunda jornada de su aplicación.

El Cairo, 7 may (EFE).- Una calma relativa reinó hoy en la mayoría de las zonas de Siria donde se aplica el pacto firmado por Rusia, Irán y Turquía para reducir las hostilidades, pese a algunas violaciones registradas durante la segunda jornada de su aplicación.

Un portavoz del opositor Consejo de la Provincia de Idleb Libre dijo a Efe por teléfono que, entre ayer y hoy, no tienen constancia de ninguna infracción del pacto en esta región, controlada por facciones rebeldes e islámicas.

"En Idleb, no ha habido ninguna violación del acuerdo desde su entrada en vigor ayer, tan solo ha habido incidentes en el norte de Hama, en los pueblos de Al Latmane y Al Zalaquiat", señaló la fuente, que pidió el anonimato.

El sábado, se empezó a aplicar el acuerdo para la creación de cuatro zonas seguridad, suscrito por Rusia e Irán -patrocinadores del Gobierno sirio- y Turquía, valedora de la oposición.

El texto contempla el establecimiento de áreas de reducción de la violencia y la mejora de la situación humanitaria, entre otros.

Esas zonas son Idleb (norte) y partes de provincias vecinas, como Latakia, Hama y Alepo; algunas zonas del norte de Homs (centro); la región de Guta Oriental, en la periferia de Damasco; Deraa y Al Quneitra, en el sur.

La principal violación al acuerdo se ha producido en el norte de Hama, donde las fuerzas gubernamentales sirias se enfrentan desde ayer a grupos rebeldes e islámicos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que tropas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, recuperaron hoy el control del pueblo Al Zalaquiat, en el norte de Hama, tras combates contra las facciones.

Según la ONG, desde el amanecer del sábado unos 400 proyectiles de artillería y cuarenta barriles arrojados por helicópteros castrenses han impactado en esa población, que ha sido objetivo de 50 bombardeos de aviones no identificados.

El dirigente opositor Abdelmuin al Masri, cabecilla del Ejército de la Victoria, una de las facciones presentes en el norte de Hama, aseguró a Efe por teléfono que los insurgentes están cumpliendo con el acuerdo.

"El régimen está tratando de irrumpir en Al Zalaquiat, que está bajo nuestro dominio. No nos sorprende que el régimen no cumpla con el pacto, no confiamos en él", lamentó.

Al Masri, cuya facción está vinculada al Ejército Libre Sirio (ELS), apuntó que la aviación rusa y milicianos iraníes apoyan a los efectivos gubernamentales en su ataque en Al Zalaquiat.

Por otro lado, el Observatorio denunció infracciones del acuerdo en el distrito de Al Qabún, en el extrarradio nororiental de Damasco, donde hubo combates entre las fuerzas leales a Al Asad y organizaciones armadas como la Legión de la Misericordia, el Ejército del Islam y el Movimiento Islámico de los Libres de Sham.

No obstante, la ONG reveló que han comenzado negociaciones entre las partes en ese barrio para rebajar la tensión.

En casi todas las áreas que incluye el acuerdo de reducción de la violencia hay presencia del Organismo de Liberación del Levante, la alianza de la exfilial de Al Qaeda, que hasta julio se llamaba Frente al Nusra.

El pacto, que tendrá una duración de seis meses, estipula que las partes garantes, es decir, Moscú, Ankara y Teherán, "tomarán todas las medidas necesarias" para continuar la lucha contra la organización terrorista Estado Islámico (EI) y el Frente al Nusra.

Tanto el EI como el Frente al Nusra están en la lista de grupos terroristas de la ONU, aunque la segunda organización se desvinculó en julio de Al Qaeda y cambió su nombre a Frente de Liberación del Levante.

En enero, se fusionó con otros grupos y formó el Organismo de Liberación del Levante.

El arreglo no ha gustado a la principal formación política kurdosiria, el Partido de la Unidad Democrática (PYD, en sus siglas en kurdo), cuyo portavoz, Yuan Mustafa, explicó a Efe por teléfono que para ellos "es solo una manera de alargar la crisis siria y de volver a delimitar esas áreas sin garantías sobre el terreno".

Mustafa criticó "las concesiones hechas a Turquía" y consideró que "cualquier arreglo sirio debe incluir a todas las partes sirias, y no solo a quien impone la voluntad turca o iraní".

El acuerdo fue anunciado durante la última ronda de conversaciones en Astaná, celebrada entre los pasados días 3 y 4, y a la que asistieron representantes de Rusia, Turquía e Irán, así como del Gobierno de Damasco y dirigentes de los principales grupos rebeldes sobre el terreno, sin incluir a las milicias kurdas.