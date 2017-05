Muguruza no encuentra excusas a su derrota: "Intentaré jugar mejor en Roma"

Garbiñe Muguruza no encontró excusas para justificar su decepcionante derrota en la primera ronda del torneo de Madrid ante la suiza Bacsinszky, 27 del mundo, a quien hasta hoy había batido las cuatro veces que se habían enfrentado.

"Es muy inteligente muy lista. Fallé demasiado. Es decepcionante porque aquí nunca juego bien, no sé exactamente la causa", señaló la campeona de Roland Garros, sin poder justificar el 6-1 y 6-3.

"No pude darle la vuelta hoy. Tengo que hablar con mi equipo sobre este partido", dijo Garbiñe, que en el segundo set llegó a colocarse con ventaja de 3-0 y luego cedió seis juegos consecutivos.

"Creo que quizás estaba más nerviosa por estar en casa", prosiguió. "He jugado peor, en cuanto a nivel de tenis y con respecto a otros partidos. Tengo que buscar la causa e intentar que no vuelva a pasar", dijo.

"Comencé a fallar demasiados golpes, sobre todo con una jugadora que juega de esta forma. Ella fue inteligente sacando, me hizo varios 'aces'. y entre unas cosas y otras se me fue el partido", apuntó la española que partía como quinta favorita, y que se despide una ronda antes que la del pasado año.

"No he jugado bien, el saque es importante, aquí hay altitud. Y yo con el mío he hecho dobles faltas, no he sacado bien", admitió Garbiñe algo presionada, porque en unas semanas defiende título en París y todavía no conoce la victoria en dos torneos sobre tierra disputados esta temporada.

La derrota de Madrid se une a la de la segunda ronda de Stuttgart la semana pasada, ante la estonia Anett Kontaveit.

"He jugado muchísimo en tierra", se defendió Garbiñe, "todo el mundo me pregunta por Roland Garros porque lo gané el año pasado, pero lo que quiero es mejorar ciertos aspectos. Intentaré jugar mejor en Roma". dijo. EFE.

mlm.