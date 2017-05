Vuelve la cinta de la Copa Sudamericana con 13 razones

Setenta días después de haber recibido elpuntapié inicial la nueva Copa Sudamericana, la acción vuelve este 9de mayo y se extenderá hasta el jueves con acción en once de lasveintidós llaves que componen la primera fase.

Hernán Bahos Ruiz

Se trata de los partidos de vuelta de una serie que comenzó ajugarse el 28 de febrero y en la que nada está decidido debido alequilibrio futbolístico mostrado por los clubes involucrados.

A continuación 13 razones más para seguir esta semana la vuelta ala acción de la Copa Sudamericana, cuya historia se remonta a 2002.

.1. CUESTIÓN DE PERSPECTIVA

Quienes fueron el 1 de marzo al estadio Víctor Agustín Ugarte dePotosí coinciden en que el 3-1 obtenido por el Nacional boliviano nohizo justicia al trabajo del Sport Huancayo. Y por ello los peruanosno se sienten apeados de la competición. Y con goles esperandemostrarlo este martes.

.2. LO MÍNIMO NO ES LO OBVIO

De Palmira, el 1 de marzo, a Luque este 9 de mayo. El DeportivoCali y el Sportivo Luqueño han tenido 69 días para asimilar lavictoria pírrica por 1-0 que el conjunto colombiano sacó de su patioante un correoso rival. Los de Cali se mostraron más técnicos, perolos Kure Luque, fieles al ADN futbolístico paraguayo, jugaron sindar nada por perdido. En esos términos está el partido de vuelta.

.3. EL DEBUTANTE QUIERE SEGUIR SORPRENDIENDO

El Atlético Venezuela piensa que puede seguir golpeando más. Yano le basta el 0-1 que sacó de los pagos del Palestino en la ida eldía de su primera experiencia internacional. Los chilenos tambiénentienden que aún tienen margen de maniobra porque en 2016, año desu debut en la Sudamericana, también hicieron ruido al alcanzar lafase de cuartos de final. Todos quieren más y ese deseo nadie se loquita a la formación venezolana, que nació para el fútbol en 2009 ysolo en 2012 llegó a la Primera División.

.4. PARA VARIAR, LUCHA SIN CUARTEL

El Ponte Preta, subcampeón de la Copa Sudamericana en 2013, llegaeste martes a La Plata muy presionado para encarar su segunda citacon Gimnasia y Esgrima, que con orden táctico y sin muchossobresaltos le sacó un 0-0 de Campinas. Los argentinos saben dóndeles duele a sus rivales, y prometen ataque frontal.

.5. FAMA

La Universidad de Chile, líder provisional del Clausura, creetener razones de peso para sacar de carrera al Corinthians, pese aque le venció por 2-0 en el primer partido. La U quiere dejar claroa los brasileños que la Sudamericana le sienta bien, incluso desde2011, cuando con Jorge Sampaoli en el banquillo conquistó el título.

.6. VOLVER A EMPEZAR

Jonathan Santana dio a los 4 minutos un gran susto en el estadioMineirao, el mismo en el que Alemania humilló por 1-7 a Brasil en elMundial de 2014, pero el Cruzeiro salvó los muebles del naufragioese día ante el Nacional con dos ráfagas Tiago Neves y el argentinoRamón 'Wanchope' Ábila. Los paraguayos quieren venganza y en pos deese objetivo, con el cuchillo entre los dientes, saltarán a lacancha este miércoles en Asunción.

.7. ATACAR LO ES TODO

Desahuciado en el torneo Apertura, en el que es colista al cabode trece fechas, el Liverpool se prepara para poner este miércolestoda la carne en el asador con el propósito de revertir la derrotapor 2-0 que sufrió en su debut frente al Fluminense. El once cariocapuede llegar a Montevideo con una razón moral de peso paraconsolidar su momento, si logra arrebatarle la liga de Río deJaneiro al Flamengo.

.8. TODO EN TABLAS ENTRE CERRO Y CARACAS

Noel Sanvicente pronosticó "un duelo equilibrado" y el partido deida en la capital venezolana cerró con un 1-1 que deja abierta laserie con el 'Ciclón' de Barrio Obrero. El exseleccionador de laVinotinto vaticinó además que esta llave se define en casa, peropocos creen que sus palabras hayan tenido por objeto restarposibilidades a los suyos.

.9. CON BUEN VIENTO

Arsenal tiene todo el viento a favor. Los campeones del torneo en2007, y que lo han disputado en 2004, 2008, 2011 y 2015, recibiránel jueves al Juan Áurich, obligado a 'ganar o ganar' después dehaber caído por 0-2 en Trujillo.

10. A SACAR LA CASTA PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT

El estadio Ilha do Retiro, fortín del Sport Recife, fue teatro dela goleada por 3-0 que sufrió el Danubio el 6 de abril. Losuruguayos de la Franja no creen que la suerte esté echada y a pesarde tener un presente modesto en su torneo local, donde bucean en lamitad de la tabla, consideran que a la hora de los grandes desafíos,como el de este jueves frente a los brasileños, no resulta nadadespreciable llegar con un bagaje de 35 partidos en torneos de laConmebol. Los nervios están templados.

11. ATAQUE Y AMBICIÓN

Defensa y Justicia firmó el 5 de abril un lustroso empate singoles al Sao Paulo en un partido jugado en la cancha prestada porLanús y que quedó grabado en los 82 años de historia del conjuntoargentino como el del debut en la Copa Sudamericana. El 11 de mayola gesta podrá tomar forma si 'el Halcón' apea a los brasileños ensu excursión al estadio Morumbi.

12. UN URUGUAYO Y UN ARGENTINO EN UNA MESETA

La cima de la clasificación de goleadores por ahora no esempinada. Con dos goles la comparten el defensor uruguayo de 22 añosJoaquín Pereira, que milita en Boston River, y el delanteroargentino de 25 Martín 'el Matador' Giménez, que refuerza al Sol deAmérica.

13. VEINTIDÓS CLUBES MÁS EN LISTA DE ESPERA

El desenlace de las otras once llaves que completan la primerafase del torneo se producirá los días 30 y 31 de mayo, y 1 de junio.

- Partidos de la tercera semana de la Copa Sudamericana:

09.05 Sport Huancayo (PER)-Nacional Potosí (BOL) (Ida: 3-1)

09.05 Sportivo Luqueño (PAR)-Deportivo Cali (COL) (Ida: 1-0)

09.05 Gimnasia y Esgrima (ARG)-Ponte Preta (BRA) (Ida: 0-0)

10.05 Universidad de Chile (CHI)-Corinthians (BRA) (Ida: 2-0)

10.05 Atlético Venezuela (VEN)-Palestino (CHI) (Ida: 0-1)

10.05 Nacional (PAR)-Cruzeiro (BRA) (Ida: 2-1)

10.05 Liverpool (URU)-Fluminense (BRA) (Ida: 2-0)

11.05 Caracas (VEN)-Cerro Porteño (PAR) (Ida: 1-1)

11.05 Arsenal (ARG)-Juan Áurich (PER) (Ida: 0-2)

11.05 Danubio (URU)-Sport Recife (BRA) (Ida: 3-0)

11.05 Sao Paulo (BRA)-Defensa y Justicia (ARG) (Ida: 0-0)