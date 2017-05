Lorenzo: "Sabe mejor este podio que muchas victorias con Yamaha"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), tercero en el Gran Premio de España de MotoGP, dijo que este podio "sabe mejor que muchas victorias con Yamaha".

"Desde que llegué a MotoGP lo hice con una moto (Yamaha) muy buena y que se adaptaba como anillo al dedo a mi estilo de pilotaje. Todo salió natural desde el principio, y en cambio la Ducati es una moto difícil, que todavía no está para luchar por mundiales", explicó Lorenzo.

"Ha costado mucho y hemos recibido críticas, pero hemos seguido empujando fuerte y el equipo siempre ha creído en mí, siempre me ha apoyado, siempre ha dicho que confía ciegamente en mí y por eso he dado el beso al depósito", añadió.

"Podemos estar contentos e ilusionado por el futuro, pero no hay que pensar ahora que vamos a estar siempre delante pues habrá circuitos donde sufriremos, así que seguiremos adaptándonos al carácter de la moto y Gigi -Dall'Igna- y los ingenieros centrándose en los puntos más débiles que tenemos", agregó el español de Ducati.

En la carrera "me he tocado dos o tres veces y he estado a punto de caerme", relató Lorenzo. "El ritmo era lento por las circunstancias y yo he bajado menos el rendimiento que los demás, salvo las Honda, pero me veía capaz de adelantar en la frenada y nunca había pilotado de esta manera tan agresiva, con la rueda trasera, y me divierto y freno bastante tarde", agregó.

Sobre la victoria de Pedrosa, Jorge Lorenzo manifestó: "Estoy muy contento por Dani, porque ha seguido luchando, ha hecho cambios personales y profesionales, y al final creo que ha encontrado la tecla para mejorar sus resultados. Siempre ha sido un gran trabajador".