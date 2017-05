Rossi: "Ha sido un fin de semana muy difícil"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se tuvo que conformar con la décima posición en el Gran Premio de España manifestó que para él "ha sido un fin de semana muy difícil".

"Nos hemos peleado en todo momento con los problemas de deslizamiento porque a las salidas de las curvas teníamos dificultades para tener una buena tracción", explicó Rossi.

"En los entrenamientos libres de esta mañana hemos intentado modificar la situación porque estábamos muy preocupados con la duración del neumático medio trasero, ya que el duro nos daba problemas y con el medio íbamos muy al límite", recalcó.

"No ha funcionado y hemos ido peor, porque la moto era muy difícil de pilotar en carrera; tenemos que mejorar el neumático trasero porque empuja al delantero y hace que la moto sea demasiado física y en las últimas vueltas me ha empezado a vibrar mucho el neumático trasero, se estaba desgastando demasiado y no podía ir a fondo, las sensaciones incluso en la recta eran muy malas, parecía que se estuviera rompiendo", lamentó.

"Un fin de semana difícil que no nos lo esperábamos, porque viendo los resultados de los últimos años pensábamos que seríamos rápidos pero habrá que entender por qué y trabajar bien mañana para ser competitivos en Le Mans", afirmó el italiano.

"Es positivo seguir líder después de una carrera así, en la que no hemos hecho un cero pero casi y Viñales también tuvo problemas y me ha recuperado pocos puntos", dijo Rossi.

"La verdadera recuperación la han hecho las dos Honda, que han dominado durante todo el fin de semana y lo más preocupante es que han estado muy fuertes y nosotros hemos tenido muchas dificultades", comentó Valentino Rossi.

"Lo que le ha pasado a Viñales ha sido impresionante, porque esta mañana volaba y por la tarde ha tenido muchos problemas; hay que decir que esta mañana las Honda han salido con neumáticos usados y seguramente con neumáticos nuevos hubieran sido mucho más competitivos, pero con 20 grados centígrados más en el asfalto entre los entrenamientos y la carrera han marcado muchísimo la diferencia y hemos sufrido mucho más", explicó Rossi.

Por otra parte Rossi alabó la actuación de Jorge Lorenzo con la Ducati al reconocer que "siempre he dicho que Lorenzo sin duda es uno de los pilotos más fuertes, este fin de semana ha pilotado bien, siempre ha estado delante y ha hecho una gran carrera, donde en teoría la Ducati tenía que tener dificultades".

En cuanto a la victoria de Pedrosa, el campeón italiano aseguró que "este año Pedrosa está en muy buena forma y yo siempre lo incluyo entre los candidatos a la lucha por el título".

"Ha demostrado tener buenas sensaciones con esta moto, ha ido rápido desde los test de pretemporada, llegó de hacer otro podio y en Jerez es realmente fuerte pero Pedrosa no va fuerte sólo aquí y se ha visto este fin de semana que es peligroso como Márquez y Viñales", afirmó Valentino Rossi.