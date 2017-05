Viñales: "Hemos tenido un problema en la parte delantera"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), sexto en el Gran Premio de España de MotoGP, desveló que tuvo "un problema en la parte delantera de la moto".

"No funcionaba bien, ha cambiado mucho de la mañana a la tarde y lo único que hicimos fue cambiar los neumáticos, no hemos cambiado nada más", explicó.

"Realmente es difícil decir qué ha pasado. Esta mañana me sentía como siempre, pilotando a mi manera, muy limpio encima de la pista, muy fino, la moto no se movía apenas, frenando muy tarde, buenas sensaciones, como en Austin, pero luego en carrera fue un desastre porque realmente teníamos una buena puesta a punto electrónica, habíamos encontrado el punto para luchar con las Honda si todo hubiera ido normal", lamentó Maverick Viñales.

"Ayer en los entrenamientos, con el calor no podía cerrar las curvas, en todas las curvas de izquierdas derrapaba de detrás y esta mañana hemos mejorado eso e incluso en carrera, gracias a la mejora, al menos he podido hacer sexto, si me hubiera empezado a derrapar en la parte izquierda hubiera sido prácticamente imposible acabar", explicó Viñales.

"He visto que Valentino ha estado a punto de caer dos o tres veces de delante y es que no podía ir, era realmente difícil acabar encima de la moto y ese ha sido el principal problema pero al final Zarco ha elegido la opción más blanda y le ha ido bien, ya cuando me ha pasado he pensado, 'a lo mejor nos hemos equivocado con el duro", comentó el piloto de Yamaha.

"En todos los test los neumáticos han ido bien, las dos primeras carreras han sido increíbles e incluso en Argentina me sentía mejor con los neumáticos de carrera y es algo extraño que en Austin y aquí salga este problema y allí me caigo en la segunda vuelta, algo que nunca me había pasado, y aquí casi me caigo y me resulta tan difícil acabar la carrera", comentó.

"Es difícil encontrar una explicación, nuestra moto está funcionando bien y tenemos que seguir con nuestra puesta a punto, que es con la que hemos ganado dos carrera y con la que me siento mejor", indicó Viñales.

No obstante, Maverick Viñales dio su opinión sobre el rendimiento de los neumáticos al asegurar que era "de los pocos pilotos que nunca se ha quejado de Michelin y que ha apoyado la marca al máximo, lo que no entiendo es que en estas dos carreras en los libres el neumático vaya perfecto y en la carrera no funcione".

"Y ya no solo por mí, si no también con Valentino, me parece un poco extraño y quizá si Valentino hubiera terminado tercero hubiera podido decir que nos hemos equivocado en la puesta a punto de nuestra moto, pero al final lo he visto también a él con muchos problemas y con los mismos problemas que tenía yo", indicó.

"Hoy un podio hubiera sido como una victoria al final, en Austin si no me hubiera caído eran puntos muy importantes que luego al final de campeonato los empiezas a echar en falta y a veces te sirven por lo que no hay que regalar puntos, lo único positivo de hoy es que no he caído y creo que al final es un buen resultado", aseguró Maverick Viñales.