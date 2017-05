Andy Murray: "Esta es una parte muy importante de la temporada"

El británico Andy Murray, número uno del mundo y finalista del Mutua Madrid Open, ha destacado que afronta a partir de ahora "una parte muy importante de la temporada, con muchos torneos y muy importantes".

"Estoy muy motivado. Me gusta mucho jugar aquí, creo que la altitud de Madrid favorece mi juego", destacó el de Dunblane, quien afronta ahora Madrid, donde jugó la final el año pasado, después Roma, donde fue campeón y luego Roland Garros, Grand Slam en el que también alcanzó la final.

"Tengo las expectativas bastante altas, me encuentro bien físicamente para afrontar estas semanas", comentó sobre su codo derecho. Son unos torneos muy importantes y aunque la hierba luego también lo es, me siento muy bien", añadió.

Sobre el torneo de Madrid, el tenista explicó que "es una ciudad maravillosa, con unas instalaciones estupendas y con unas pistas fantásticas. Las de entrenamiento también están muy bien y los aficionados pueden acercarse a nosotros", apostilló.

Respecto a sus resultados en Montecarlo y Barcelona, Murray considera que está "jugando bien". Además, reconoció que pese a que le hubiera gustado jugar "uno o dos partidos más en Barcelona", le ha venido "bien".

"Tuve un partido de tres horas con Ramos (Albert) el viernes, otro intenso el sábado -con el austríaco Dominic Thiem- y aún así me sentí bien".

"Es verdad que podía haber jugado mejor, siempre se puede hacer mejor, pero estoy contento. Estoy sacando mejor, algo que fue muy importante el año pasado para que mis resultados mejoraran. Espero sacar algo mejor a partir de ahora", explicó a los medios el tenista de Dunblane.

Andy Murray no ha dudado al admitir que le "cuesta" más acostumbrarse a la tierra batida. "Al principio sufro más que en otras superficies, pero en los últimos años he logrado acostumbrarme y he jugado bien. Mis resultados así lo demuestran",dijo.

Sobre su complicada temporada en la que no está logrando los resultados esperados (un solo título en Dubai) , el escocés reconoció en la sala de prensa del Mutua Madrid Open que "la más triste fue la de Australia. "Es un Grand Slam, he jugado normalmente bien allí y fue bastante dura. Creo que he aprendido de esa derrota", dijo.

También ha comentado la decisión tomada por Djokovic esta semana de romper con el equipo de trabajo que llevaba a su lado los últimos diez años. "No he hablado con él sobre esto, pero es muy complicado una relación tan duradera en un mundo como este, con tantos viajes, alejado de tu familia mucho tiempo. Pero no lo veo como algo negativo, seguro que ha sido de mutuo acuerdo y que sigue teniendo una fantástica relación con ellos. Han sido muchos años de éxitos y quizá Novak ha entendido que era un buen momento para cambiar", subrayó. EFE.